I nostri consigli per i vostri auguri San Matteo da inviare oggi, 21 settembre 2025, per festeggiare l'onomastico e ricordare l'evangelista e apostolo

Figura assolutamente centrale per la fede cristiana, proprio oggi potremo celebrare con dei sentitissimi auguri San Matteo uno degli evangelisti il cui nome è portato con fierezza da migliaia e migliaia di persone in tutto il nostro paese, protagonisti in queste 24 ore di domenica 21 settembre 2025 dei festeggiamenti per l’onomastico: per tutti voi affezionati (o novizi!) lettori de ilSussidiario.net, siamo pronti a lasciarvi i nostri migliori consigli sugli auguri San Matteo, pronti per essere trasformati in messaggi per amici e parenti!

Più importante degli auguri San Matteo (ai quali arriveremo a brevissimo, non preoccupatevi!) è, però, ricordare la figura e il santo che celebriamo oggi: tra gli esattori di tasse – detti all’epoca “pubblicani” – per conto dei romani, Matteo un giorno ricevette la chiamata da parte del Signore che incontrò personalmente, abbandonando la sua vita da peccatore per dedicarsi alla diffusione del Verbo; tutto fino a quando divenne uno dei 12 apostoli e scrisse personalmente uno dei quattro Vangeli.

AUGURI SAN MATTEO PER L’ONOMASTICO: FRASI, PREGHIERE E IMMAGINI DA INVIARE OGGI

Importantissima, insomma, la figura dell’apostolo ed evangelista, così come altrettanto importante è che tutti voi vi ricordiate oggi degli auguri San Matteo, in modo da porgere un piccolo pensierino a tutte le persone che conoscete che portano il suo nome: come sempre, purtroppo, di frasi e vere e proprie o citazioni dedicate al Santo non ne esistono, ma per i vostri auguri San Matteo potrete certamente – e facilmente – optare per qualche pensiero generico come un sentito “auguri di buon onomastico“.

Similmente, per rendere ancora più importanti i vostri auguri San Matteo, potreste ricorrere alle tante preghiere che nei secoli gli sono state dedicate tra la liturgia tradizionale – che ricorda “l’ammirabile prontezza” con cui abbandonò “l’impiego, la casa e la famiglia” per seguire la voce e l’invito del Signore -, oppure la vera e propria “Preghiera a San Matteo” che lo invoca per ottenere soccorso ai “nostri bisogni spirituali e temporali“.

Girolamo Savoldo, San Matteo e l’angelo, 1530-1535. Olio su tela, 124,5×93,3 cm. New York, Metropolitan Museum. pic.twitter.com/s0RyNUocGz — La Pagina dell’Arte (@LaPaginaArte) September 4, 2025

Buongiorno! 🎨Caravaggio

“San Matteo e l’Angelo”1602

Chiesa di San Luigi dei Francesi #Roma

Olio/tela

292×186 cm

Un angelo si avvicina a lui per ispirarlo o guidarlo in una scena dal forte contrasto di luci e ombre.

-Timoteo 3:16 (Tutta la Scrittura è ispirata da Dio)@jod_ek pic.twitter.com/ICSp6Mz0yG — Miguel Calabria (@MiguelCalabria3) September 8, 2025