È il momento di pensare agli auguri San Paolo della Croce per celebrare e ricordare l'importante Santo: frasi, citazioni e immagini per i vostri messaggi

Se siete tra coloro che lo festeggiano oggi – domenica 19 ottobre 2025 – e non il 28 aprile seguendo il calendario classico poi riformato da Papa Paolo VI, è arrivato il momento di pensare agli auguri San Paolo della Croce che dovrete inviare nel corso di questa giornata a tutti i vostri amici e contatti che sono ferventi cattolici; tenendo, però, a mente che non è in questa giornata che si celebra l’onomastico dei Paolo (e, di conseguenza delle Paola) visto che la loro ricorrenza è fissata per il 29 giugno.

Prima di arrivare agli auguri San Paolo della Croce – come spesso facciamo – ci teniamo a ricordarvi brevemente la storia di questa importante figura: fervente cattolico fin dalla nascita, decise all’età di appena 19 anni di abbracciare la vita da monaco eremita, diventando poi – qualche anno più tardi – il fondatore della Congregazione dei “Poveri di Gesù” e – successivamente – l’ordine clericale degli “scalzi della Santa Croce”.

Auguri San Paolo della Croce: le migliori frasi del santo e le immagini per celebrarlo

Visto la sua indole sempre impronta e dedicata agli ultimi e all’amore per Gesù e per il suo sacrificio sulla Croce, per i vostri auguri San Paolo della Croce potreste optare per una delle migliaia di frasi citate nelle tantissime lettere che ha scritto e inviato durante la sua vita da eremita; mentre per le immagini – e le trovate qua sotto, tutte scelte da Twitter – il nostro consiglio per gli auguri San Paolo della Croce è quello di optare per uno dei tanti quadri che lo ritraggono!

Tornando alle frasi per gli auguri San Paolo della Croce, sicuramente famosissime sono quelle in cui definì i credenti “il sale della terra” e “la luce del mondo“; oppure i tanti riferimenti a essere “caritatevoli con tutti“, o a conservare sempre un pensiero positivo per gli altri riconoscendoci “cattivi, duri e imperfetti“.

Non sarà mai abbandonato chi confida nel SIGNORE. ☆ ☆ ☆ SAN PAOLO DELLA CROCE ☆ ☆ ☆ pic.twitter.com/AQTPgOvQVb — luisa lombardi (@LombardiLomby67) October 19, 2023

San Paolo della Croce ✝️ pic.twitter.com/bpvX9VK5zJ — Maria (@Maria0373042134) October 19, 2024