AUGURI SAN PIETRO E PAOLO, FRASI BUON ONOMASTICO 2022/ “Due nomi importanti”

Oggi, 29 giugno, è una giornata molto importante per la Chiesa in quanto si festeggiano San Pietro e Paolo. Per questa occasione speciale abbiamo deciso di raccogliere per voi le frasi d’auguri più belle di buon onomastico da dedicare ovviamente a tutti i vostri conoscenti, cari e amici che si chiamano Pietro o Paolo. Partiamo con: «Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico Pietro e Paolo!». Proseguiamo con: «Il tuo nome non è come tanti perchè tu sei una persona come poche! Felice festa dei santi Pietro e Paolo».

Santi Pietro e Paolo/ Oggi 29 giugno si celebrano i Patroni di Roma

Fra le tante frasi d’auguri di buon onomastico per San Pietro e Paolo anche: «Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, con questo nome importante il tuo futuro sarà sicuramente radioso». Chiudiamo questo nuovo focus con queste belle parole: «Buon onomastico, a te che hai questo nome illustre e festeggi un onomastico di tale importanza. E buona festa dei santi Pietro e Paolo». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

San Pietro e Paolo, frasi auguri buon onomastico 29 giugno/ "Il primo pensiero..."

AUGURI SAN PIETRO E PAOLO, FRASI BUON ONOMASTICO 2022, “SU QUESTA PIETRA LA CHIESA…”

Per chi si chiama Pietro e Paolo quella di oggi è senza dubbio una giornata speciale. Si celebrano infatti i santi patroni di Roma, festeggiati da più di mille anni. Ma è un giorno speciale anche per chi ha in famiglia o tra le proprie conoscenze qualcuno con questo nome, in quanto è chiamato a fare gli auguri di buon onomastico con delle frasi nel giorno di San Pietro e Paolo. La giornata, molto importante per la Chiesa e sentita tra i fedeli, diventa quindi anche l’occasione non solo per ricordare gli unici apostoli martirizzati nella Città Eterna, ma anche per omaggiare coloro che portano il loro nome. Potete contare sul nostro aiuto, visto che vi proponiamo una raccolta di frasi per fare gli auguri di buon onomastico 2022 a tutti i Pietro e Paolo che conoscete.

Potete optare per frasi di auguri di buon onomastico 2022 per San Pietro Paolo molto semplici. “Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!“, “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!“, sono le nostre prime proposte del giorno.

AUGURI DI BUON ONOMASTICO 2022 PER SAN PIETRO E PAOLO: ANCHE PROVERBI…

Ci sono ovviamente frasi di auguri per la festa di San Pietro e Paolo generiche. “Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!“. Ci sono anche proverbi che tirano in ballo i due santi. “Chi loda San Pietro, non biasima San Paolo (Chi ti loda in presenza, ti biasima in assenza)“. Ci sono anche versioni di frasi più ‘bibliche’, come: “Su questa pietra fonderai la mia Chiesa, disse Gesù a Pietro. E su questa pietra si fonda la nostra amicizia! Auguri Pietro!“.

Oltre che opzioni più simpatiche per auguri di buon onomastico 2022 San Pietro e Paolo: “Per la tua festa, non saprei scrivere una lettera come San Paolo, ma ti invio comunque i miei auguri sinceri!“. E così pure: “Per una persona come te addirittura la città eterna oggi si ferma! Buon onomastico!“. Sta a voi poi scegliere come inviare queste frasi di auguri, se via WhatsApp, Facebook, Instagram, via sms o con una cartolina… A voi la scelta, anche in questo caso.











