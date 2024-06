Auguri San Pietro e Paolo oggi, 29 giugno 2024/ Frasi, citazioni e aforismi da dedicare per l’onomastico

Ve l’abbiamo anticipato per tutte le ultime giornate fino ad oggi – sabato 29 giugno 2024 – e finalmente è arrivata la data in cui si celebrano San Pietro e San Paolo: un momento per ricordare due importantissime figure per la Chiesa; ma anche per celebrare con dei fantastici auguri i tantissimi che oggi festeggiano l’onomastico! La nostra missione – almeno per ora – giunge al termine e tra queste righe troverete tantissimi diversi spunti per gli auguri, a partire da alcune frasi che ricordano il valore e l’importanza di San Pietro e San Paolo per poi arrivare ad alcune idee dedicate nello specifico per l’onomastico: tenete premuto a lungo sulle parole che più vi piacciono, cliccate su ‘Copia’ e poi – tenendo premuto a lungo e cliccando questa volta su ‘Incolla’ – inviatele su WhatsApp, oppure pubblicate sui profili social per raggiungere anche quegli amici di cui non avere il numero di telefono.

Prosperi: “Comunione e Liberazione è proposta di amicizia con Gesù”/ “Non siamo un partito ci unisce la fede”

Ci siamo dilungati anche fin troppo e vale la pena entrare subito nel vivo della ‘caccia’ alle frasi di auguri con due rapidissimi spunti che faranno (quasi certamente) piacere ai vostri contatti che oggi preferiscono ricordare le figure dei due santi: “Auguri di buona festa di san Pietro e Paolo, annunciatori e testimoni del Vangelo tra la gente, che sugellarono col martirio la loro missione di fede e di carità“; seguito da: “I santi Pietro e Paolo, con le loro vicende personali ed ecclesiali, ci dimostrano che il Signore è sempre al nostro fianco, cammina con noi, non ci abbandona mai! Tanti auguri“.

Auguri di San Pietro e Paolo, le frasi migliori/ “Su questa pietra si fonda la nostra amicizia”

FRASI DI AUGURI PER L’ONOMASTICO DA DEDICARE NEL GIORNO DI SAN PIETRO E PAOLO: LE PAROLE DEL PRIMO PAPA

Proseguiamo subito con le frasi ai auguri citando uno dei due protagonisti di questa festa ovvero – e non ce ne voglia San Paolo – San Pietro che in un famoso discorso disse: “Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come certuni credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi“; ovviamente da completare con un generico “auguri” che non passa mai di moda per nessuna occasione, inclusa la sentita celebrazione di San Pietro e San Paolo!

CRISTIANI PERSEGUITATI/ Congo, il sangue dei martiri contro il patto assassino dei ribelli con l'Isis

“Il calendario – e qui entriamo nel vivo delle frasi pensate apposta per l’onomastico dei tanti Pietro e Paolo che (sicuramente) conoscerete – oggi dice che è San Pietro e Paolo: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale, tanti auguri e divertiti in questa giornata unica!“. Se ve ne servisse un’altra – magari perché questa non vi piace, oppure perché avete veramente tantissimi Pietro e Paolo a cui fare gli auguri in questa giornata – eccovela: “Sei l’unica persona che riesce a farmi sorridere anche nelle giornate più buie. Auguri di buon onomastico e che San Pietro e Paolo possano portati tanta fortuna e speranza“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA