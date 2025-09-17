Una carrellata di auguri San Roberto da inviare oggi, 17 settembre 2025, per l'onomastico: frasi, pensieri, preghiere e immagini

Siete in cerca di frasi o immagini per gli auguri San Roberto che proprio oggi – naturalmente mercoledì 17 settembre 2025 – desiderate inviare a tutti i vostri amici, parenti e (perché no) conoscenti che portano l’importante nome del santo? Se la risposta fosse affermativa, sappiate che siete capitati nel posto giusto perché a lasciarvi qualche ottimo suggerimento per gli auguri San Roberto ci pensiamo noi de ilSussidiario.net che proprio in queste ore abbiamo scelto alcune frasi e immagini per i vostri messaggini da inviare su WhatsApp o sui social!

Prima di addentrarci alla scoperta delle migliori frasi di auguri San Roberto per l’onomastico, è importante fare un passetto indietro per ricordare che il santo che si celebra oggi è Roberto Bellarmino: nato nel 1542, è morto il 17 settembre 1621 dopo aver trascorso la sua intera vita al servizio della chiesa, passando alla storia per la sua opera di teologo e scrittore; ma anche per aver personalmente gestito casi “delicati” come quelli relativi ai processi contro Giordano Bruno e Galileo Galilei.

AUGURI SAN ROBERTO: LE FRASI, LE IMMAGINI E LE PREGHIERE DA INVIARE PER FESTEGGIARE L’ONOMASTICO

Di fatto, come spesso accade quando si parla di santi (per così dire) “secondari” e non di festività cristiane strutturate, per i vostri auguri San Roberto dobbiamo dirvi da subito che non esistono frasi vere e proprie specificatamente dedicate a lui: in tal senso il consiglio migliore che possiamo darvi per i vostri messaggi è quello di concentrarvi sugli auguri di buon onomastico, ricordando al destinatario l’importanza e l’unicità del nome che porta.

D’altra parte, però, se chi riceve i vostri messaggi di auguri San Roberto fosse un fervido credente, potreste optare per la preghiera dedicata dalla Chiesa a Roberto Bellarmino nella quale si ricorda la vita spesa dal santo al “trionfo della Chiesa Cattolica” e alla “difesa della Fede“, affinché interceda per concedere a tutti noi di essere altrettanto “sempre saldi nella Fede” e – soprattutto – “sempre fedeli agli insegnamenti” della Chiesa.

