Auguri San Valentino 2020/ Frasi d’amore e citazioni famose: da Wilde a Gramsci

Prosegue inesorabile l’avvicinamento al giorno di San Valentino 2020. Oggi è il 6 febbraio e di conseguenza significa che mancano solamente 8 dì al grande giorno. Il prossimo 14 saranno moltissime le coppiette giovani ma anche meno, che si ritroveranno attorno ad un tavolo, magari a lume di candela, per festeggiare il loro giorno. Molti coloro che si scambieranno un regalo, magari accompagnato da una bella frase su un bigliettino a corredo. Trovare le parole giuste non è mai cosa semplice, ed è per questo che vogliamo aiutarvi selezionando alcuni pensieri che potrebbero esservi molto utili, di modo da evitare un banalissimo “auguri di San Valentino”. Oggi ci concentriamo sulle citazioni famose, che regalano un tocco di originalità ai vostri auguri, e nel contempo, una certa aura di cultura che non fa mai male. Partiamo da alcune parole di Oscar Wilde: “Per un istante le nostre vite si sono incontrate… le nostre anime si sono sfiorate”.

AUGURI SAN VALENTINO 2020: LE FRASI DI PASCAL, DICKINSON, GATTO…

Così invece disse un giorno Blaise Pascal, storico matematico e filosofo: “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”. Senza dubbio meritevole d’attenzione anche il pensiero del nostro Antonio Gramsci: “Siamo forti e ci vogliamo bene. E siamo semplici, e tutto è naturale in noi… Vogliamo essere forti spiritualmente, e semplici e sani e volerci bene così, perché ci vogliamo bene e questa è la più bella e più grande e più forte ragione del mondo”. Così lo scrittore Alfonso Gatto, versi tratti dalla poesia Le grandi notti d’estate: “Ti stringo per dirti che i sogni son belli come il tuo volto…”. Infine le parole di Emily Dickinson, bravissima a riassumere in una sola riga che cos’è l’amore: “Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore”. Queste frasi potrete utilizzarle, come detto sopra, come messaggio d’auguri da allegare ad un regalo, ma anche come post sui social, ovviamente taggando la vostra bella/bello, oppure, come messaggio via Whatsapp o chat.

