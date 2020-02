Auguri San Valentino 2020/ Le frasi d’amore più belle, i messaggi più romantici

Mancano pochi giorni alla festa di San Valentino 2020. Il prossimo 14 febbraio, fra meno di dieci giorni, tutti gli innamorati festeggeranno il giorno a loro dedicato. Sia chiaro, è una festa in tutto e per tutto commerciale, ma resta una delle tradizioni più diffuse in ogni angolo della terra, per buona pace delle coppie, e nel contempo, di negozi e ristoranti. La cosa certa è che il fatidico giorno del 14 febbraio saranno molti coloro che si scambieranno gli auguri anche via messaggio, magari attraverso Whatsapp, oppure con Facebook e Instagram. Delle frasi d’amore che renderanno il tutto ancora più romantico e prezioso. Noi ne abbiamo selezionato alcune trovate in rete, a cominciare da questa, decisamente “piccante”, e senza dubbio consigliato maggiormente ad una coppia matura: “Il mio ed il tuo respiro che si incontrano, le nostre labbra che si sfiorano mentre io mi inebrio con il tuo dolcissimo profumo… Buon San Valentino!”.

AUGURI SAN VALENTINO 2020: FRASI E MESSAGGI PER GLI INNAMORATI

Per due innamorati che vivono già assieme da tempo, invece: “Amore mio, i tuoi sorrisi, che mi svegliano dolcemente ogni mattina, sono i miei auguri di buon San Valentino più belli!”. Questa è invece perfetta per una coppietta di ragazzi: “Buongiorno amore, promettimi che sarai per sempre il mio più bel San Valentino. Auguri tesoro!”. E ancora: “Mi auguro che questo San Valentino sia unico e speciale come ogni magico giorno che passiamo insieme. Ti Amo”. Una frase che potrebbe essere anche molto utile come post social: “Quando l’amore bussa al tuo cuore, non ti chiede quanti anni hai, perché i sentimenti non invecchiano mai. Buon San Valentino!”. Infine una bella dedica d’amore: “E come ogni anno arriva puntuale la festa degli innamorati, ed io, come del è accaduto anche gli anni scorsi, ti amo ogni anno di più! Buon San Valentino amore mio”.

