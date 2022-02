Auguri San Valentino 2022/ Frasi di canzoni da dedicare: “Se solo avessi le parole…”

Un nuovo San Valentino è alle porte. Anche quest’anno, in cui di dolcezza e amore c’è proprio bisogno, si comincia a pensare a come rendere indimenticabile questa giornata con la persona amata. Non possono mancare, ad esempio, delle frasi di auguri per questo 14 febbraio. Tra citazioni famose provenienti dalla letteratura a frasi meno note ma ugualmente romantiche, non dimenticate che si può fare gli auguri di San Valentino anche con delle parole tratte da canzoni d’amore. Quali scegliere?

Una delle più belle e romantiche è senza dubbio “Una canzone d’amore” degli 883… “Se lo potessi immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Se io sapessi come fare, ti scriverei, ti scriverei. Una canzone d’amore, per farmi ricordare, una canzone d’amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore, che non ti so spiegare. Una canzone d’amore, solo per te”. Leggermente più malinconica per gli auguri di San Valentino, ma bellissima, è “La canzone dell’amore perduto” di De Andrè. “E quando ti troverai in mano quei fiori appassiti, al sole d’un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo”: poesia in versi, poesia in musica.

Auguri San Valentino 2022: frasi di canzoni da dedicare

Per fare gli auguri di San Valentino alla persona amata, si possono scegliere delle splendide canzoni da dedicare. Tra queste c’è sicuramente “L’amore conta” di Ligabue, un brano ruggente ma ricco di belle parole. “Io e te ne abbiamo vista qualcuna vissuta qualcuna, ed abbiamo capito per bene il termine insieme. Mentre il sole alle spalle pian piano va giù e quel sole vorresti non essere tu. L’amore conta, l’amore conta, conosci un altro modo per fregar la morte? Nessuno dice mai se prima o se poi e forse qualche Dio non ha finito con noi” recita la canzone.

Un altro dolce brano da dedicare a San Valentino è “Bruciare per te” di Elisa, che recita: “E immagina che buffo se lo capirò, così tutto d’un tratto, poi guardandoti, che mi hai cambiata per sempre, come il primo giorno avevo quei bagliori, che avevi sul viso, lì sospeso sulla curva del tuo sorriso”. La canzone d’amore per eccellenza in Italia è però senza dubbio “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Un testo che è pura poesia, cantato da una voce dirompente come quella di Mimì, perfetto per gli auguri di San Valentino: “Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo. Un punto sei, che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto, come un diamante in mezzo al cuore. Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’universo, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, di più, di più, di più”.



