Auguri Santa Barbara: i nostri migliori consigli tra frasi, immagini e preghiere per i vostri messaggi di oggi, 4 dicembre 2025
Con la doppia ricorrenza dell’onomastico e della celebrazione ecclesiastica, oggi è il giorno giusto per cercare e inviare i migliori spunti sugli auguri Santa Barbara che riuscirete a trovare in queste ore ed è proprio per questa ragione che – come spesso facciamo – siamo tornati in un nuovissimo articolo di suggerimenti tra frasi, preghiere, citazioni e bellissime immagini che potete usare per i vostri messaggi!
Naturalmente, prima di passare agli auguri Santa Barbara è utile ricordare questa amatissima e celebratissima figura: figlia di uno dei più vili persecutori di cristiani, decise di convertirsi accettando anche l’idea di andare incontro alla sua stessa morte per amore del Signore e alla fine – tristemente – fu proprio il padre a vibrare il colpo che la decapitò, venendo immediatamente punito da Dio che lo fulminò a sue passi dal corpo ormai esanime della figlia.
AUGURI SANTA BARBARA OGGI, 4 DICEMBRE: FRASI, PREGHIERE E IMMAGINI DA INVIARE SU WHATSAPP
Come potrete facilmente immaginare, di vere e proprie citazioni attribuite alla santa – purtroppo – non ne esistono data la sua prematura morte, ma in ogni caso a lei sono dedicate numerose preghiere che potrete usare per i vostri auguri Santa Barbara: un esempio – certamente importante – è la “preghiera per ottenere una buona morte” di Papa Leone XIII; oppure anche la preghiera classica che richiama il suo ruolo di patrona dei Vigili del Fuoco.
Similmente, se voleste rendere ancora più belli i vostri messaggi di auguri Santa Barbara, potrete prendere spunto dalle immagini che trovate qua sotto che abbiamo selezionato per voi; con l’ulteriore suggerimento di cercare online anche immagini, foto e disegni del ramo di ciliegio spesso associato a Santa Barbara.
SANTA BÁRBARA, Mártir, Protectora contra rayos y muerte repentina.
4 de Diciembre
Santa Bárbara, fue una de las primeras mártires griegas cristianas nacidas a mediados del siglo III en Heliópolis, Fenicia.
Fue la hija de un rico pagano llamado Dióscoro, quien la sobreprotegió… pic.twitter.com/iFLVNfnV8A
— Maronitas (@maronitas_es) December 4, 2023
Santo di Oggi | Santa Barbara (Vergine e Martire) Prega Per Noi 🥀 pic.twitter.com/nhCio5u6HA
— Maria (@Maria0373042134) December 4, 2024
Santa Bárbara, Virgem e Mártir.
04 de dezembro
Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia na região da Bitínia, onde hoje se localiza a cidade de Izmit, na Turquia, às margens do Mar de Mármara. Bárbara viveu no final do Século III. Foi uma bela jovem, filha única de Dióscoro,… pic.twitter.com/o8Fu1jaLxs
— Santo do dia (@Santododia1) December 4, 2024