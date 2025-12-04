Auguri Santa Barbara: i nostri migliori consigli tra frasi, immagini e preghiere per i vostri messaggi di oggi, 4 dicembre 2025

Con la doppia ricorrenza dell’onomastico e della celebrazione ecclesiastica, oggi è il giorno giusto per cercare e inviare i migliori spunti sugli auguri Santa Barbara che riuscirete a trovare in queste ore ed è proprio per questa ragione che – come spesso facciamo – siamo tornati in un nuovissimo articolo di suggerimenti tra frasi, preghiere, citazioni e bellissime immagini che potete usare per i vostri messaggi!

Naturalmente, prima di passare agli auguri Santa Barbara è utile ricordare questa amatissima e celebratissima figura: figlia di uno dei più vili persecutori di cristiani, decise di convertirsi accettando anche l’idea di andare incontro alla sua stessa morte per amore del Signore e alla fine – tristemente – fu proprio il padre a vibrare il colpo che la decapitò, venendo immediatamente punito da Dio che lo fulminò a sue passi dal corpo ormai esanime della figlia.

AUGURI SANTA BARBARA OGGI, 4 DICEMBRE: FRASI, PREGHIERE E IMMAGINI DA INVIARE SU WHATSAPP

Come potrete facilmente immaginare, di vere e proprie citazioni attribuite alla santa – purtroppo – non ne esistono data la sua prematura morte, ma in ogni caso a lei sono dedicate numerose preghiere che potrete usare per i vostri auguri Santa Barbara: un esempio – certamente importante – è la “preghiera per ottenere una buona morte” di Papa Leone XIII; oppure anche la preghiera classica che richiama il suo ruolo di patrona dei Vigili del Fuoco.

Similmente, se voleste rendere ancora più belli i vostri messaggi di auguri Santa Barbara, potrete prendere spunto dalle immagini che trovate qua sotto che abbiamo selezionato per voi; con l’ulteriore suggerimento di cercare online anche immagini, foto e disegni del ramo di ciliegio spesso associato a Santa Barbara.

SANTA BÁRBARA, Mártir, Protectora contra rayos y muerte repentina.

4 de Diciembre Santa Bárbara, fue una de las primeras mártires griegas cristianas nacidas a mediados del siglo III en Heliópolis, Fenicia. Fue la hija de un rico pagano llamado Dióscoro, quien la sobreprotegió… pic.twitter.com/iFLVNfnV8A — Maronitas (@maronitas_es) December 4, 2023

Santo di Oggi | Santa Barbara (Vergine e Martire) Prega Per Noi 🥀 pic.twitter.com/nhCio5u6HA — Maria (@Maria0373042134) December 4, 2024