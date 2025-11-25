Una carrellata di auguri Santa Caterina da inviare oggi, 25 novembre 2025: frasi, citazioni e immagini per i vostri messaggi WhatsApp

In questo martedì 25 novembre 2025 si celebra una delle più rinomate e importanti sante della fede cattolica e proprio per questa ragione – anche per venire incontro a chi cerca consigli per l’onomastico delle Caterina – abbiamo scelto di proporvi una carrellata di auguri Santa Caterina dai quali potrete tranquillamente trarre spunto per i vostri messaggi odierni!

Come sempre in questi articoli, prima di arrivare agli auguri Santa Caterina importante per noi è ricordare la santa in sé: quella che si celebra oggi è Caterina d’Alessandria, passata alla storia per la sua famosissima opposizione all’uccisione di alcuni animali per rendere omaggio agli Dei ordinata dall’imperatore Massenzio e per il rifiuto a sposare quest’ultimo che la rese in giovanissima età – tanto da essere ancora vergine – martire.

FRASI E IMMAGINI PER GLI AUGURI SANTA CATERINA DA INVIARE OGGI, 25 NOVEMBRE 2025

Recuperata – pur brevemente – la storia della santa, possiamo passare ai nostri consigli per gli auguri Santa Caterina che vogliamo lasciarvi per questa importante giornata del 25 novembre: prima di tutto, vogliamo dirvi che alla fine di questo articolo (ma anche qua sotto) potete trovare alcune bellissime immagini pronte per essere salvate nel vostro cellulare e usate per i messaggi su WhatsApp e i post su qualsiasi social vogliate!

Tra le frasi per gli auguri Santa Caterina, invece, potreste optare per qualche generico augurio per l’onomastico, ma anche per alcune delle celebri frasi attribuite alla santa – come quella in cui invitò l’imperatore a “imparare ad amare Dio, creatore del mondo” – o per la preghiera di invocazione a lei dedicata!

Caravaggio

Santa Caterina d’Alessandria, 1598 pic.twitter.com/Bxq7GUd22N — Art Guide (@ArtGuide_db) October 18, 2025

Santa Caterina d’Alessandria, Monastery and Church of Palermo pic.twitter.com/j7pxhnL5kM — 𝐻𝒾𝑔𝒽 𝒯𝑜𝓌𝑒𝓇 (@LampsOfValar) October 11, 2025