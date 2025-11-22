Una carrellata di auguri Santa Cecilia da inviare nella giornata di oggi, 22 novembre 2025: frasi e immagini dedicati alla santa e all'onomastico

Siamo arrivati al 22 di novembre e – come certamente molti tra voi sapranno – proprio oggi si celebra una delle sante più amate della Chiesa di Roma, occasione sicuramente utile per tutti voi per cercare dei fantastici spunti per le frasi di auguri Santa Cecilia: un modo, appunto, per ricordare la giovanissime martire; ma anche – e per alcuni soprattutto – per festeggiare l’onomastico con tutte le amiche che portano il suo bellissimo nome.

Santa Cecilia, 22 novembre 2025/ Oggi si festeggia la martire Patrona della musica

Prima delle frasi di auguri Santa Cecilia, vogliamo – come nostra abitudine – ricordarvi la sua storia: le leggende narrano, infatti, che poco prima del matrimonio decise di convertirsi a Dio e fare un voto di castità, riuscendo a convertire anche il suo futuro marito e suo fratello; mentre dopo essersi miracolosamente salvata dalla condanna a morte rimase senza voce, continuando a professare il Vangelo solo attraverso il suo cuore e con l’imposizione di due dita.

Presentazione della Beata Vergine Maria al tempio, 21 novembre 2025/ Si celebra l'evento narrato nei Vangeli

Auguri Santa Cecilia da inviare oggi, 22 novembre 2025: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Venendo ai protagonisti di questo articolo, prima di suggerirvi qualche frase per gli auguri Santa Cecilia, vogliamo solamente dirvi che se scorreste fino alla fine di questo articolo potrete trovare tantissimi spunti di immagini tra la classica iconografia della santa e anche un video della splendida Basilica a lei intitolata che si trova nel cuore di Trastevere, ovviamente a Roma.

D’altra parte, se per le frasi di auguri Santa Cecilia non voleste optare per un classico “buon onomastico” – che comunque resta sempre apprezzatissimo da chi lo riceve – potreste optare per qualcosa che ricordi il suo fermo amore per il Signore e il suo insegnamento più importante, ovvero che la bellezza nasca nell’anima e che chi ci sta attorno può riaccendere la nostra luce anche nei momenti di difficoltà.

Auguri Santa Matilde di Hackeborn oggi, 19 novembre 2025/ Frasi e immagini per i messaggi WhatsApp

♰ 🇮🇹 Catholicism is Glorious 🇮🇹 ♰ 🎥 Basilica of Santa Cecilia in Trastevere, Rome, Italy 🇮🇹

Video unaqualunque pic.twitter.com/fvYSoyFi6A — Beauty of the Catholic Faith (@advoluntas) October 27, 2025

-> La Iglesia Católica cree que ciertos santos son “incorruptible”. Si bien puede parecer una creencia tonta con la ciencia moderna, Santa Cecilia está demostrando que en realidad podría ser cierto. Santa Cecilia fue martirizada en 177 dC, y su cuerpo ha permanecido pic.twitter.com/7qDkPwBl3Q — diggalv 🏴‍☠️ (@diggalvwastaken) January 8, 2024