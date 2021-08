Auguri Santa Chiara/ Buon onomastico: frasi e dediche via sms e WhatsApp

OGGI È SANTA CHIARA, COME FARE GLI AUGURI DI BUON ONOMASTICO?

Oggi, mercoledì 11 agosto, si festeggia Santa Chiara ed è quindi il momento di rivolgere i migliori auguri di Buon Onomastico a tutte le donne che portano il nome che fu proprio della fondatrice dell’Ordine femminile delle “povere recluse”, successivamente ribattezzate Clarisse. Santa Chiara, inoltre, fu scelta da Papa Pio XII come protettrice della televisione. Chiudendo il breve excursus di carattere storico-religioso e tornando a rivolgere l’attenzione alla ricorrenza odierna, siamo pronti a suggerirvi alcuni messaggi testuali pronti per essere indirizzati via sms o WhatsApp a tutte le Chiara della vostra vita.

Partiamo da una massima per le amicizie: “Il tuo nome esprime verità e purezza, caratteristiche che tanto mi ricordano la tua persona. Felice giornata del tuo nome, amica mia!”. Se siete invece alla ricerca di qualche esempio più poetico, ecco che vi proponiamo la seguente frase: “Chiara come l’acqua, profonda come il mare, in te custodisco il mio tesoro più prezioso, tutto il mio amore ripongo in te. Buona giornata e felice onomastico, Chiara!”.

USARE FRASI SEMPLICI PER DEGLI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SANTA CHIARA EFFICACI

Proseguendo la nostra carrellata di auguri di buon onomastico per la ricorrenza odierna (Santa Chiara), vi forniamo altri spunti che possano contribuire ad agevolare la vostra ricerca di frasi semplici, ma d’effetto e ricche di sincerità. Come, ad esempio, quella che vi riportiamo ora: “Questo giorno dell’anno è dedicato a te. Auguri a te Chiara, che rendi tutti gli altri giorni dell’anno indimenticabili”. O, in alternativa: “Buon onomastico, Chiara! Ti auguro di trascorre questa giornata con le persone più care e che ti facciano sentire importate come meriti!”.

Per fare ulteriormente emozionare la destinataria del vostro pensiero scritto, potete prendere spunto da qui: “Ti dedico questa semplice frase per farti i miei auguri. Sono certo ti piacerà, perché sono le cose semplici come te e il tuo nome ad essere le più belle di sempre!”. Infine, qualora a fare gli auguri sia una nipote che condivide il nome di battesimo con sua nonna, ecco l’esempio ideale: “Auguri cara nonna, oggi è la festa del nostro nome. Ti faccio gli auguri e ti ringrazio per essere stata esempio nella mia vita. Porterò sempre con grande onore il tuo stesso nome!”.



