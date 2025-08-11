Una carrellata di auguri Santa Chiara da inviare nella giornata di oggi, 11 agosto, per l'onomastico: frasi, preghiere, immagini e video

Tra le figure ecclesiastiche più importanti, proprio oggi – giorno della sua morte – si celebra Chiara d’Assisi con il consueto (sempre apprezzatissimo!) onomastico per tutte coloro che condividono il suo nome e alle quali siamo certi che tutti voi vorrete fare in queste ore gli auguri Santa Chiara con qualche bellissima frase originale, o anche un paio di colorate e simpatiche immagini da condividere su WhatsApp o suoi vostri profili social!

Prima di suggerirvi un paio di frasi per i vostri auguri Santa Chiara da inviare in questa giornata di onomastico, è sicuramente utile ricordare che Chiara d’Assisi è passata alla storia per essere stata una delle più strette collaboratrici di San Francesco e – forse soprattutto – per aver fondato l’ordine delle suore Clarisse: canonizzata nel 1255, molto più tardi – ovvero nel 1958 – è diventata anche la santa patrone della televisione e delle comunicazioni elettroniche.

AUGURI SANTA CHIARA: FRASI, VIDEO E IMMAGINI DA INVIARE OGGI PER L’ONOMASTICO

Ora, visto che a portarvi qui è stata la ricerca di frasi di auguri Santa Chiara, vale la pena entrare nel vivo dei nostri suggerimenti ricordandovi da subito che a lei (come a buona parte degli altri santi) sono dedicate numerose preghiere che – ovviamente – potrete usare per i vostri messaggi: un esempio, forse il più famoso, è sicuramente “O beata povertà, a quelle che l’amano e l’abbracciano le ricchezze eterne“; ma esistono anche apposite novene e il triduo per ottenere la grazia.

D’altra parte, oltre alle frasi auguri Santa Chiara, vi ricordiamo anche che sul web potete trovare un’infinità di immagini che raffigurano la santa di Assisi, create nei secoli da decine e decine di pittori più o meno famosi: noi, per esempio, ve ne suggeriamo alcune prese da Twitter/X che trovate qua sotto; ma se aveste dei profili su Instagram e Facebook potrete anche dare un’occhiata lì per trovare la voste preferite!

Chiara, ti auguriamo buon compleanno da tutto il mondo! Hai dimostrato di essere una donna straordinaria, forte, intelligente e anche vulnerabile. Grazie di tutto, speriamo di continuare a condividere tante emozioni con te per ancora molto tempo. Un regalo da noi, per te ❤️… pic.twitter.com/vGpMuk9InF — mery 🍒 (@iibelonghere) April 8, 2025

auguri a me buon onomastico a me oggi santa per un giorno 😇🥰❤️🤙🏻😎 pic.twitter.com/HlzVuk9lxM — Chiara (@Chiara34772903) August 11, 2024