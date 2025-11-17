Frasi, citazioni e immagini per gli auguri Santa Elisabetta d'Ungheria: i migliori consigli per i vostri messaggi da inviare oggi, 17 novembre
Immaginando che tutti voi carissimi lettori vogliate celebrare la santa del giorno, siamo tornati ancora una volta con un nuovo articolo in cui vi consigliamo dei fantastici auguri Santa Elisabetta d’Ungheria, pronti a partire per raggiungere tutti i vostri destinatari proprio in queste ore di lunedì 17 novembre 2025; giornata in cui la Chiesa – appunto – commemora la santa spesso ricordata come “Regina della povertà”.
Particolarmente famose – passando subito a qualche ottimo consiglio per i vostri auguri Santa Elisabetta d’Ungheria – alcune delle frasi pronunciate dalla Santa, come quando si chiese quanto smisurato dovesse essere il suo “amore per Gesù, immortale e padrone di tutti” se già amava profondamente il marito Ludovico IV di Turingia; oppure quando depose la sua corona “di dignità terrena” davanti al “mio Re Gesù Cristo coronato di spine“.
Auguri Santa Elisabetta d’Ungheria: preghiere e immagini sulla “Regina della povertà”
Altri spunti per gli auguri Santa Elisabetta d’Ungheria, invece, posso arrivare dalle preghiere (ce ne sono alcune, anche se non tantissime” a lei dedicate, oppure anche dalle immagini che trovate in calce a questo articolo che raffigurano proprio la Santa – o Regina della povertà, a seconda di quello che preferite – intenta a donare ai bisognosi o a pregare quella croce che tanto amava.
Similmente, un’ottima idea per gli auguri Santa Elisabetta d’Ungheria potrebbe arrivare dalla singolare (e, per certi versi, commovente) storia della santa: di nobili origini, infatti, dopo la morte prematura del marito Ludovico IV si ritirò a vita privata abbandonando la vita di corte, per donare tutti i suoi averi per la costruzione di un ospedale, di un lebbrosario e per il bene dei tanti bisognosi che incontrava sulla sua strada.
