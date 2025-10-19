Frasi, pensieri, citazioni e immagini per gli auguri Santa Laura: i migliori consigli per ricordare la santa e celebrare l'onomastico
Rappresentando uno dei nomi più diffusi e gettonati in Italia – ma non solo -, quello della santa di oggi è sicuramente un’occasione ottima per cercare delle frasi di auguri Santa Laura da inviare nelle 24 ore di questa giornata per celebrare l’onomastico e – nel caso foste credenti – anche la figura della santa martire in sé, particolarmente sentita in tutti i paesi cattolici.
Prima di passare agli auguri Santa Laura di importante c’è sicuramente da fare una breve ripasso della storia della santa: sul suo conto, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni, ma è certo che nacque a Cordova – ovviamente in Spagna – e decise subito di vivere la vita clericale; mentre altrettanto certo è che nell’anno 864 durante l’occupazione islamica rifiutò di abiurare la sua fede, morendo dopo lunghissime sofferenze in un calderone di pece bollente.
Auguri Santa Laura: le migliori frasi e le immagini da inviare nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre 2025
Santa, insomma, ma anche – e forse soprattutto – martire della fede e per noi che siamo alla ricerca di qualche frase per gli auguri Santa Laura, anche un’occasione d’oro per celebrare l’onomastico di chi porta questo importante nome: proprio il nome potrebbe diventare il protagonista dei vostri auguri, ricordando a chi li riceverà che significa – dal latino – alloro, diventato simbolo di saggezza e sapienza!
Purtroppo di citazioni vere e proprie attribuite alla santa per trasformarle in auguri Santa Laura non ne esistono – complici anche tutti gli anni che sono passati dalla sua morte a oggi -, ma per rendere più simpatici i vostri auguri potreste optare per una delle immagini che trovate qua sotto: la prima è dedicata specificatamente alla santa; mentre le altre sono tutte pensate appositamente per l’onomastico!
