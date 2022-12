Auguri Santa Lucia, 13 dicembre 2022/ Immagini e pensieri da condividere

SANTA LUCIA, 13 DICEMBRE: AUGURI E IMMAGINI DA DEDICARE OGGI

Oggi, martedì 13 dicembre 2022, ricorre una delle festività più apprezzate del periodo natalizio, ovvero il giorno di Santa Lucia. Conosciuto anche come “il giorno più corto che ci sia”, per via di una singolare credenza popolare, è accolto con grande gioia in parecchie parti d’Italia, in cui è tradizione scambiarsi alcuni piccoli doni, in una sorta di “antipasto” del giorno di Natale. Si tratta, inoltre, di un’ottima occasione per scambiare gli auguri con le persone che ci stanno più a cuore, e soprattutto con tutte le Lucia che conosciamo!

Oltre all’aspetto più giocoso della festività di Santa Lucia, però, è anche sempre importante le origini cristiane di questa importante santa e martire. Protettrice dei ciechi, delle malattie agli occhi e degli oculisti, si dice che abbia scelto di sacrificare la sua vista per evitare di cadere nel peccato. Il suo nome deriva dal latino Lux, ovvero luce, ed è spesso associata alla purezza, raffigurata con un rametto d’ulivo in una mano. Una donna ed una santa importante, ragione che rende la festa di Santa Lucia un’ottima occasione per far sentire apprezzate tutte le Lucia, condividendo con loro, ma anche con amici e parenti, delle simpatiche frase d’auguri, oppure delle immagini di cui i social media sono pienissimi in queste ore.

AUGURI SANTA LUCIA, LE IMMAGINI: LA STORIA DELLA MARTIRE

Santa Lucia, insomma, è una festa molto sentita in alcune parti d’Italia e in generale rimane una fantastica occasione per fare gli auguri e far sentire la nostra vicinanza a tutte le persone che ci stanno a cuore. Condividere una bella immagine, oppure un pensiero, una citazione o una frase d’auguri per la festa di Santa Lucia, tramite messaggio o anche sui nostri account social, sarà sicuramente un pensiero apprezzato da tutti i nostri amici, in attesa di aprire i primi regalini in anticipo.

Tuttavia, è anche importante ricordare chi sia stata Santa Lucia e le ragioni che l’hanno portata ad essere una delle sante più importanti in Italia. Originaria di Siracusa, città di cui è peraltro patrona, nacque in una famiglia facoltosa, ma cristiana nel periodo delle persecuzioni di Diocleziano. Si racconta che un giorno fece un pellegrinaggio con sua madre sulla tomba di Sant’Agata, per chiederle le guarigione dalla malattia che affliggeva sua madre. La santa le apparve, profetizzando la guarigione della madre, ma anche il martirio e l’investitura di Santa Lucia. Lasciò il tetto familiare per dedicarsi alla vita ecclesiastica e monastica, assistendo poveri, anziani, malati ed orfani. Infine, fu denunciata da quello che era il suo promesso sposo, e rinunciò di abbracciare gli Dei pagani per ottenere la grazia, fu uccisa poco dopo, il 13 dicembre, con un colpo di spada alla gola.

FRASI, IMMAGINI E AUGURI PER SANTA LUCIA

Dedicato il necessario spazio per ricordare chi sia stata in vita Santa Lucia e le ragioni per cui la fede ne ha fatta una figura così importante, possiamo tornare a pensare agli auguri e all’aspetto più “divertente” della festività. Una bellissima filastrocca legata a Santa Lucia, che possiamo allegare ai nostri messaggi d’auguri, recita: “Santa Lucia con il suo carretto / lascia a tutti un gioco e un dolcetto. / Porta ai bambini tanti regali / tutti belli, tutti speciali“. “Ora sappiamo perché gli occhi della santa ci guardano“, diceva, invece, suor Maria Gloria Riva, “che si possa incominciare a vedere, nonostante si viva nel periodo più miope della post modernità. Che germogli in noi uno sguardo nuovo per riconoscere la via”.

Infine, in occasione di questo 13 dicembre in cui in tutta Italia si festeggia allegramente Santa Lucia, ricordiamo anche perché, tradizionalmente, il giorno è ricordato come “il più corto che ci sia” (anche citata come “la notte più lunga che ci sia”). Questa credenza è legata ai secoli precedenti all’introduzione del calendario gregoriano (voluto da Papa Gregorio XIII), in cui il giorno di Santa Lucia coincideva con il solstizio d’inverno, giornata in cui il sole tramonta molto presto. Il solstizio fu poi “spostato” di una settimana, slegando di fatto le due ricorrenze. Tuttavia, a distanza di secoli il giorno di Santa Lucia rimane ancora “il più corto che ci sia”, ed è importante non dimenticarci di fare gli auguri a tutte le persone che ci stanno a cuore!

