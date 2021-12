SANTA LUCIA E BUON NATALE 2021/ Le frasi d’auguri: “Diffonde la luce dei suoi occhi”

E’ il 13 dicembre 2021 e ciò significa che oggi celebriamo Santa Lucia. In molte zone d’Italia, ad esempio nella bergamasca, per i bambini oggi è una vera e propria festa con tanto di regali sotto l’albero, e di conseguenza saranno molti coloro che si scambieranno delle splendide frasi d’auguri, come al solito via WhatsApp ed sms, ma anche via Facebook, Instagram e Twitter, con un bel post a tema. La nostra redazione ha così raccolto per voi alcune delle frasi d’auguri per Santa Lucia più belle, a cominciare dal proverbio più classico, “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Direttamente dal Martirologio Romano, un’altra frase sulla nota Santa: “Santa Lucia diffondeva la luce dei suoi occhi sulla lunga notte del solstizio”.

Di Santa Lucia ne ha parlato spesso e volentieri anche il Santo Padre, Papa Francesco, e in un’occasione ha ricordato come Lucia “Ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome “Lucia”: una persona è “luminosa” nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI SANTA LUCIA E BUON NATALE 2021/ “GIORNO PIÙ CORTO CHE CI SIA”: MA NON È COSÌ…

Oggi, lunedì 13 dicembre, è tempo di inviare i vostri auguri per la giornata di Santa Lucia e di iniziare, parallelamente, a pensare a quelli per Natale 2021. Partiamo però dalla ricorrenza odierna, che viene comunemente denominata “il giorno più corto che ci sia” oppure “la notte più lunga che ci sia”: in realtà, si tratta di un falso mito, di una credenza popolare che ha avuto origine prima dell’avvento del calendario gregoriano, attorno al 1500 circa. In quel periodo, la notte di Santa Lucia andava a coincidere perfettamente con il solstizio d’inverno, poi invece, con la riforma del calendario voluta da Papa Gregorio XIII, quest’ultimo è stato spostato di circa una settimana. Dunque, chi attende effettivamente, la notte più lunga che ci sia non arriverà fino al 21-22 dicembre.

Ecco alcune frasi per i vostri messaggi: “Da Santa Lucia a Natale, il dì allunga un passo di cane”. Oppure: “Santa Lucia con il suo carretto / lascia a tutti un gioco e un dolcetto. / Porta ai bambini tanti regali / tutti belli, tutti speciali”. Infine, le parole di Papa Francesco: “Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome Lucia: una persona è ‘luminosa’ nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso”.

AUGURI SANTA LUCIA E BUON NATALE 2021: LE FRASI PER IL 25 DICEMBRE

Effettuiamo anche una rapida panoramica sulle frasi d’auguri di buon Natale, a cominciare da “possano la magica atmosfera e i doni celesti del Natale rallegrare e riempire i vostri cuori con allegria, risate e canti di gioia”. In alternativa, vi suggeriamo: “Luna d’argento nel cielo stellato, famiglie che aprono regali in allegria, il presepe e l’alberello, Gesù bambino nella culla e tanta felicità, significano solo una cosa… È arrivato il Natale!”.

E, ancora: “Il Natale è la festa del perdono, dell’amore, dell’affetto. Almeno per questo giorno regaliamo un sorriso a chi ne ha bisogno. Buon Natale a tutti”.

