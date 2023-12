AUGURI SANTA LUCIA, OGGI 13 DICEMBRE 2023/ Le frasi più belle: “Che ti doni pace e serenità”

E’ il 13 dicembre il che significa che oggi si celebra Santa Lucia. In numerosi comuni d’Italia è un giorno di grande festa soprattutto per i bimbi, che sono soliti ricevere dei piccoli doni proprio per celebrare questa figura che la storia narra circolasse con un asinello andando di casa in casa. Per l’occasione abbiamo raccolto alcune delle frasi d’auguri più belle per Santa Lucia, a cominciare da: «Santa Lucia, porta al mondo non regali, ma occhi per guardare in profondità il mondo che ci circonda apprezzandone ogni sfumatura».

Proseguiamo con: «Che Santa Lucia ti doni pace e serenità. Una serena giornata con le persone che tu ami e buone feste a seguire!», e ancora: «La grazia di Santa Lucia scenda su di voi per farvi luce sulla strada più giusta per il prosieguo della vostra vita. Buona festa di pace e amore». Chiudiamo questo primo aggiornamento con le frasi d’auguri per Santa Lucia 2023 con: «In questo giorno speciale, che cade il 13 dicembre, si festeggia Santa Lucia. Amore, gioia e serenità risplendano su di voi e vi spianino la strada per un felice Natale». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI SANTA LUCIA, OGGI 13 DICEMBRE 2023, IMMAGINI, GIF E PENSIERI DA CONDIVIDERE: LE FRASI PIÙ BELLE

Oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, ricorre il tradizionale appuntamento con gli auguri per la festa di Santa Lucia, un giorno pieno di significati, sia religiosi che culturali. Secondo una credenza diffusa a livello popolare infatti questa giornata sarebbe la più corta dell’anno, con una notte che dura più a lungo rispetto al giorno, e per questo motivo viene chiamata anche “festa della luce” o “Santa Lucia il giorno più corto che ci sia“. Nel contesto cristiano la festività è legata alla commemorazione della Chiesa della morte della santa, vergine e martire, originaria di Siracusa e protettrice degli occhi e della vista che fu condannata alla decapitazione nel IV secolo.

Diversi gli eventi che vengono celebrati in tutta Italia, anche perché questa giornata è considerata come l’apertura delle porte al Natale e anticipazione per molti anche di uno scambio di doni tra familiari. Moltissimi anche i pensieri e le immagini da condividere per gli auguri di una buona festa di Santa Lucia a qualcuno di speciale, soprattutto per chi si chiama Lucia, con frasi di buon onomastico e pensieri di affetto dedicati e legati in particolare a questa ricorrenza importante.

SANTA LUCIA 13 DICEMBRE 2023, LE MIGLIORI FRASI E IMMAGINI DI AUGURI DA DEDICARE

Per gli auguri di una buona festa di Santa Lucia, è tradizione in molte zone di Italia, scambiarsi alcuni doni, o preparare ricette e piatti tipici della tradizione. Questa giornata è considerata come apertura al Natale, quindi sono moltissime le frasi e le immagini da condividere con le persone care, tramite messaggi e sui social. In particolare per gli auguri buon onomastico a chi si chiama Lucia. In ricordo della santa si possono anche fare gli auguri a tutti coloro che fanno un lavoro legato agli occhi e alla luce.

Infatti, Santa Lucia è anche la patrona degli elettricisti e degli oculisti, oltre che essere la protettrice dei ciechi e viene appunto invocata per scongiurare malattie della vista e per una preghiera di guarigione. Si narra infatti che la fanciulla siracusana fu torturata prima della decapitazione furono strappati gli occhi. La stessa immagine tradizionale con la quale la santa viene raffigurata ha come simbolo principale proprio l’occhio come simbolo del martirio subito.

AUGURI SANTA LUCIA 13 DICEMBRE 2023, I PENSIERI DA CONDIVIDERE

Tra i migliori pensieri di auguri che si possono condividere in questo giorno di festa per Santa Lucia, sicuramente ci sono quelli legati proprio al simbolismo della luce. Frasi che evocano lo splendore che anticipa il Natale come: “Apriamo i nostri occhi verso il bene e l’amore e che la nostra strada sia sempre illuminata da gioia e serenità“. O anche per citare la diffusione della luce del giorno che, secondo le credenze popolari, aumenta proprio dopo “la notte più lunga” del 13 dicembre, si possono ricordare antichi proverbi come: “Per Santa Lucia il giorno corre via“, e “Da Santa Lucia a Natale il dì s‘allunga quanto un passo di cane” .

Per chi preferisce ricordare di più l’aspetto religioso e spirituale invece è possibile utilizzare frasi che evocano la luce divina come dono che è stato dato all’uomo per essere a sua volta donato agli altri. Citando le parole di Papa Francesco, che in occasione della commemorazione di Santa Lucia ha detto: “Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi“.











