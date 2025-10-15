Frasi e immagini per gli auguri Santa Teresa D'Avila: alcuni spunti per ricordare la fondatrice delle suore carmelitane scalze
Si celebra oggi – mercoledì 15 ottobre 2025 – una delle sante più importanti e famose della Chiesa Cattolica con una giornata spesso (e non erroneamente) associata anche all’onomastico di chi porta il suo nome e proprio per questo abbiamo deciso di riportarvi alcuni spunti per i vostri auguri Santa Teresa d’Avila che potrete usare sia nel caso in cui vogliate semplicemente ricordare e celebrare la fondatrice delle monache carmelitane scalze; sia per l’onomastico!
Prima di procedere con le proposte per gli auguri Santa Teresa d’Avila, però, è certamente utile ricordare che Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada – questo il suo nome di battesimo – dedicò la sua intera vita al Signore, mettendo a punto un personalissimo modo di pregare che definì “totalizzante”: proprio questa sua vocazione – e la richiesta di diverse Sorelle – la spinse a fondare le sue monache carmelitane scalze, diventando di fatto una delle figure religiose più importanti del ‘500.
FRASI E IMMAGINI PER GLI AUGURI SANTA TERESA D’AVILA: ALCUNE FAMOSE CITAZIONI DELLA SANTA
Al di là dell’importanza di ricordare chi fosse, qui vogliamo proporvi dei possibili spunti per i vostri auguri Santa Teresa d’Avila e per farlo la primissima cosa che vi diciamo è che se scorrete più avanti tra queste righe troverete tantissime idee di immagini che raffigurano la santa e che potrete – ovviamente – salvare nel vostro cellulare per inviarle in allegato ai vostri auguri su WhatsApp; oppure anche solo condividerle sui vostri profili social.
Oltre ai classici auguri Santa Teresa d’Avila incentrati sull’onomastico, vista l’importanza della celebrazione un’ottima idea – specie se il destinatario fosse credente – potrebbe essere quella di usare le citazioni della stessa Santa Teresa d’Avila: famosissima, per esempio, quella in cui esortò affinché “niente ti turbi e niente t’attristi” perché tanto “tutto si dilegua” e l’unica certezza è che “Dio non muta“; oppure anche quella in definì la preghiera un “intimo rapporto di amicizia” con colui dal quale siamo certi di “essere amati“.
