Frasi e immagini per gli auguri Santa Teresa D'Avila: alcuni spunti per ricordare la fondatrice delle suore carmelitane scalze

Si celebra oggi – mercoledì 15 ottobre 2025 – una delle sante più importanti e famose della Chiesa Cattolica con una giornata spesso (e non erroneamente) associata anche all’onomastico di chi porta il suo nome e proprio per questo abbiamo deciso di riportarvi alcuni spunti per i vostri auguri Santa Teresa d’Avila che potrete usare sia nel caso in cui vogliate semplicemente ricordare e celebrare la fondatrice delle monache carmelitane scalze; sia per l’onomastico!

Santa Teresa d'Avila, 15 ottobre 2025/ Oggi si celebra una delle mistiche più importanti della storia

Prima di procedere con le proposte per gli auguri Santa Teresa d’Avila, però, è certamente utile ricordare che Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada – questo il suo nome di battesimo – dedicò la sua intera vita al Signore, mettendo a punto un personalissimo modo di pregare che definì “totalizzante”: proprio questa sua vocazione – e la richiesta di diverse Sorelle – la spinse a fondare le sue monache carmelitane scalze, diventando di fatto una delle figure religiose più importanti del ‘500.

Auguri San Carlo Acutis/ Frasi, citazioni e immagini da inviare oggi, 12 ottobre 2025

FRASI E IMMAGINI PER GLI AUGURI SANTA TERESA D’AVILA: ALCUNE FAMOSE CITAZIONI DELLA SANTA

Al di là dell’importanza di ricordare chi fosse, qui vogliamo proporvi dei possibili spunti per i vostri auguri Santa Teresa d’Avila e per farlo la primissima cosa che vi diciamo è che se scorrete più avanti tra queste righe troverete tantissime idee di immagini che raffigurano la santa e che potrete – ovviamente – salvare nel vostro cellulare per inviarle in allegato ai vostri auguri su WhatsApp; oppure anche solo condividerle sui vostri profili social.

Oltre ai classici auguri Santa Teresa d’Avila incentrati sull’onomastico, vista l’importanza della celebrazione un’ottima idea – specie se il destinatario fosse credente – potrebbe essere quella di usare le citazioni della stessa Santa Teresa d’Avila: famosissima, per esempio, quella in cui esortò affinché “niente ti turbi e niente t’attristi” perché tanto “tutto si dilegua” e l’unica certezza è che “Dio non muta“; oppure anche quella in definì la preghiera un “intimo rapporto di amicizia” con colui dal quale siamo certi di “essere amati“.

Auguri San Giovanni XXIII/ Frasi, citazioni e immagini da inviare oggi, 11 ottobre 2025

Quanto mais nos esvaziamos das criaturas, tanto mais Deus nos saciará dEle mesmo. – Santa Teresa d’Avila pic.twitter.com/h3fhKsg3VB — Via Sanctorum (@ViaSanctorum) March 23, 2025

Una semplice passeggiata a Roma è sempre un eterno stupore… (l’estasi di santa Teresa d’Avila del Bernini) 📸mia pic.twitter.com/1iiCYAGLJf — Cindy_e_rella (@Cindy_e_rella) March 16, 2025

“O caminho da cruz é o que Deus reserva aos seus escolhidos: quanto mais os ama, mais os sobrecarrega de tribulações.” – Santa Teresa de Jesus (D’Ávila) pic.twitter.com/mv4EDTr5Q1 — O Quarto do Monge 🇻🇦 (@oquartodomonge) May 24, 2025