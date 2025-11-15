Una carrellata di auguri Sant'Alberto Magno tra frasi, immagini e citazioni: i nostri consigli per i vostri messaggi di oggi, 15 novembre 2025

È oggi il giorno in cui cercare le migliori frasi per gli auguri Sant’Alberto Magno che potrete scegliere di inviare a tutti i vostri amici che nutrono una ferma fede cattolica e vogliono ricordare il santo oggi considerato il più importante tra i pensatori teologici e filosofici della Chiesa di Roma e – per certi versi – dell’intero Medioevo.

Come sempre facciamo in questi articoli, prima di lasciarvi qualche spunto per gli auguri Sant’Alberto Magno, vogliamo dedicare un paio di parole al santo in sé, ricordando che scelse – durante un viaggio in Italia – di far parte dell’Ordine dei Predicatori Domenicani.

L’importanza di Sant’Alberto Magno è ben testimoniata dal fatto che sia stato uno dei pochissimi personaggi storici a guadagnare il titolo di “magno” mentre era ancora in vita; mentre oggi – come accennavamo prima – è ricordato soprattutto per la sua florida produzione scientifico-letteraria e per essere stato il maestro di Tommaso d’Aquino.

Frasi e immagini per gli auguri Sant’Alberto Magno: i nostri consigli per i vostri messaggi di oggi

Venendo a noi, prendendoci ancora un pochino di spazio prima di passare alle frasi di auguri Sant’Alberto Magno, vogliamo dirvi che se scorrete fino alla fine di questo articolo potete trovare una lunga selezione di bellissime immagini che ritraggono il protettore degli scienziati e dei dottori della Chiesa, liberamente scaricabili e trasformabili in messaggi.

La digressione sulle immagini, peraltro, ci permette anche di dirvi che nelle descrizioni delle stesse (le trovate immediatamente sopra!) trovate anche alcun citazioni che potrete usare per i vostri auguri Sant’Alberto Magno; mentre un ulteriore spunto potrebbe arrivare dalla preghiera a lui dedicata!

Santo di Oggi | Sant’ Alberto Magno (Vescovo e dottore della Chiesa) Prega Per Noi 🙏 pic.twitter.com/bBydUDU7IU — Maria (@Maria0373042134) November 15, 2024

✝

Dio, nostro rifugio,

Tu hai dato al vescovo e dottore della Chiesa Sant’Alberto Magno la forza di orientare il sapere umano alla sapienza eterna. Proteggi per sua intercessione la nostra fede nella confusione spirituale dei nostri giorni. Per Cristo, nostro Signore.

Amen. pic.twitter.com/U8QwKnN3jw — 𝕊𝕀𝔸𝕋𝔼 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕀 (@SiateSanti) November 15, 2023

MESE DEI DEFUNTI Sant’Alberto Magno scrive che: “La sapienza cristiana ci insegna che la preghiera per i defunti è una delle più alte forme di carità” (De Sacrificio Missae, tract. III, cap. 13) pic.twitter.com/EUSKKiNV2T — Paracleto4 (@paracleto4) November 25, 2024