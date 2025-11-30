Una carrellata di consigli per gli auguri Sant'Andrea da inviare oggi, 30 novembre 2025: immagini, frasi, pensieri e preghiere

Con una ricorrenza particolarmente solenne per la chiesa cattolica, si celebra oggi – domenica 30 novembre 2025 – il cosiddetto “Protocleto”, ovvero il primo a ricevere la chiamata del Signore, e proprio per questa ragioni abbiamo deciso di proporvi alcune frasi per i vostri auguri Sant’Andrea, utili sia nel caso in cui vogliate semplicemente festeggiare la ricorrenza ecclesiastica, sia nel caso in cui vogliate anche celebrare l’onomastico con amici e parenti che portano il nome Andrea.

Esattamente come facciamo sempre in questi articolo, anche nel caso degli auguri Sant’Andrea la nostra prima tappa è quella di ripercorrere la storia del santo per ricordare che – appunto – fu il primo a incontrare Gesù, chiamato assieme al fratello Simone (detto da tutti Pietro): fu proprio Andrea a riconoscere l’agnello di Dio nella figura di Gesù e a definirlo il suo Messia; oltre a essere stato autore di un personale Vangelo, poi rigettato da Papa Gelasio I.

AUGURI SANT’ANDREA: FRASI, IMMAGINI E PREGHIERE DA INVIARE OGGI, 30 NOVEMBRE 2025

Al di là della storia, se siete qui è perché cercate delle frasi di auguri Sant’Andrea e – fermo restando che qua sotto trovate anche alcune bellissime immagini che ritraggono il santo – il primissimo consiglio che possiamo darvi riguarda l’onomastico: in questo caso, il suggerimento è quello di optare per qualche pensierino che ben si adatti al vostro destinatario in modo da rendere gli auguri il più unici possibile!

D’altra parte, se cercaste dei consigli religiosi per i vostri auguri Sant’Andrea, vi ricordiamo che all’Apostolo sono dedicate diverse preghiere dalle quali potete trarre spunto; così come – ma decisamente meno religiosi – ci sono anche tantissimi detti e proverbi popolari dedicati a questa festività!

Santo di Oggi | Sant’ Andrea (Apostolo) Prega Per Noi 🙏 pic.twitter.com/zKbKdVqgOs — Maria (@Maria0373042134) November 30, 2024