Auguri Sant’Anna, buon onomastico 26 luglio/ Frasi: “Un nome specchio di ciò che sei”

Oggi, martedì 26 luglio 2022, si celebra Sant’Anna: è il momento, dunque, di inviare frasi di auguri di buon onomastico a coloro che portano questo nome. In Italia – ma anche nel resto del mondo con le sue varianti – sono tantissime, soprattutto tra i fedeli. In base alla tradizione cristiana, infatti, Anna era il nome della madre della Madonna (oltre che della madre del profeta Samuele e della anziana professoressa di Gerusalemme che riconobbe in Gesù bambino il Messia). Il nome è presente sia nell’Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento sia nei Vangeli.

È per questo motivo che coloro che si chiamano proprio Anna hanno un importante ruolo nel mondo cristiano. “Oggi è un giorno speciale, sei l’unico nella nostra famiglia a portare un nome così nobile ed importante. Che tu possa essere forte come il tuo nome esige, per poter sorreggere le persone che ami”, questa in tal senso è una frase di auguri ad hoc per coloro che sentono la tradizione religiosa.

Auguri Sant’Anna, buon onomastico 26 luglio: le migliori frasi

Andiamo avanti però adesso con le frasi di auguri di buon onomastico un po’ più generiche da dedicare a coloro che festeggiano questa ricorrenza per Sant’Anna, che cade oggi, martedì 26 luglio 2022. “Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!”, eccone una. E ancora: “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!”.

Qualcun’altra ancora. “Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!”. “Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!”. Infine: “Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!”.

