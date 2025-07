Una carrellata di auguri Sant'Anna da inviare nella giornata di oggi per augurare buon onomastico a chi porta il nome della madre della Vergine

Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ovviamente il 26 luglio, che in questo 2025 è un sabato – ed è proprio per questa ragione che siamo tornati (come spesso facciamo!) a proporvi una serie di auguri Sant’Anna che proprio in queste ore dovrete – o meglio, potrete – inviare a tutte le festeggiate per augurar loro un buon onomastico!

Santi Anna e Gioacchino, 26 luglio 2025/ Oggi si ricordano i genitori di Maria, madre di Gesù

Visto che lo spazio è sempre poco in queste occasioni, vi ricordiamo che per i vostri di auguri Sant’Anna le parole migliori – anche se poche – sicuramente riuscirete a trovarle nel vostro cuore, scegliendole meticolosamente in modo che si adattino alla destinataria; ma se proprio non riusciste (come si dice) a cavare un ragno dal buco, eccovi un consiglio tratto dalle parole di Monsignor Georg Gänswein che ha ricordato che “ai nonni di Gesù” fu affidato dal Signore il fondamentale compito di “generare l’Immacolata” che per 9 lunghi mesi ha portato in grembo il Figlio di Dio.

San Federico, oggi 18 luglio 2025/ Il vescovo di Utrecht che osò denunciare l'Imperatore e morì martire

IMMAGINI AUGURI SANT’ANNA: DISEGNI, QUADRI E VIDEO PER AUGURARE BUON ONOMASTICO

Fermo restando che nelle prossime ore torneremo a proporvi altre frasi per i vostri auguri Sant’Anna aggiornando questo stesso articolo, qui vogliamo anche lasciarvi alcuni colorati spunti di immagini e video che siamo riusciti a scovare in rete: in questo caso – se quelli qua sotto non vi piacessero – sappiate che sul web potete trovare centinaia e centinaia di spunti dedicati a una delle sante più importanti del calendario cattolico; partendo dai migliaia di quadri artistici dipinti nei secoli e che possono facilmente diventare auguri Sant’Anna per questo onomastico.

Sant'Alessio, 17 luglio 2025/ Oggi si ricorda il Protettore dei mendicanti e dei portieri

👴 👵 El 26 de juliol l’Església celebra la memòria de sant Joaquim i santa Anna, pares de la Mare de Déu. En aquest dia es té un record especial pels qui foren els avis de Jesús. En molts països de tradició catòlica també se celebra el dia dels avis https://t.co/4relzrfSnC pic.twitter.com/UJE8fGrrur — Premsa Opus Dei (@opusdeicat) July 24, 2025

#ricordiamodomani #26luglio si celebra Sant’Anna. La madre della Vergine Maria è una delle sante più venerate al mondo, è invocata come protettrice delle madri e delle partorienti.

Auguri a tutte le “ANNA” pic.twitter.com/ID8XgMRhFd — Lia (@amatorosalia1) July 25, 2024

Auguri di buon onomastico a chi porta questo bel nome mamma Sant’ Anna intercedi per noi pic.twitter.com/tHwOrxLY8w — francescajt (@francescajt) July 26, 2023