Auguri Santi Pietro e Paolo/ Frasi più belle: “cercavo una frase speciale ma…” (29 giugno 2023)

Auguri buon onomastico Santi Pietro e Paolo 2023: frasi speciali di auguri

Il 29 giugno si celebra la Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Oggi è quindi il giorno perfetto per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano questi nomi, in modo da condividere con loro un pensiero e un poco del vostro tempo, mostrando loro il vostro affetto. In particolare, oggi si festeggiano le persone che si chiamano Pietro, Paolo e Paola, ma anche Piero e Piera!

In vista di questa giornata particolare, noi de Il Sussidiario abbiamo preparato per voi una selezione dei migliori auguri per i Santi Pietro e Paolo da spedire oggi, giovedì 29 giugno 2023, tramite messaggio su WhatsApp oppure in forma di post sui social. Ma non indugiamo oltre, iniziamo subito il nostro elenco preparato appositamente per voi: “Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!”. Oppure: “Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!”. Proseguiamo poi con: “Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!” e “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso”.

Frasi di auguri Santi Pietro e Paolo 2023: “a te che hai il più dolce dei nomi…”

Auguri di buona Solennità dei Santi Pietro e Paolo e auguri di buon onomastico a chi porta questi nomi! Se anche voi siete alla ricerca di una frase d’effetto da inviare via messaggio oppure da spedire tramite social, lasciateci dire che siete nel posto giusto. La nostra redazione ha infatti preparato una selezione accurata delle frasi più belle e profonde per celebrare questa bella giornata e dedicare un pensiero ai vostri amici parenti e conoscenti. “Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!” recita una delle frasi scelte da noi per voi.

Ma proseguiamo con la nostra carrella di auguri per i Santi Pietro e Paolo! “Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!”, ma anche “Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!”. E concludiamo con: “Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità!”.











