AUGURI VIGILIA NATALE E BUONE FESTE 2019!/ I post social e le frasi più belle

E’ la vigilia di Natale, e dopo il 25 dicembre quello di oggi è senza dubbio il giorno più bello dell’anno. Del resto questa sera saranno milioni le persone che si ritroveranno attorno ad un tavolo per il classico cenone e per scambiarsi poi gli auguri a mezzanotte. Un giorno speciale, come ad esempio diceva Georges Dor, drammaturgo, poeta e musicista: “Natale è il giorno prima – le sue parole – è l’attesa”. Questo pensiero dello scrittore Jostein Gaarder, potrebbe invece esservi utile come post social, magari su Facebook o Twitter, in vista della grande festa: “È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere”. Splendido anche il pensiero di Bertolt Brecht, poeta e drammaturgo, che si sofferma sul messaggio spirituale della Vigilia e del Natale: “Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, noi, gente misera, in una gelida stanzetta, il vento corre fuori, il vento entra. Vieni, buon Signore Gesù, da noi, volgi lo sguardo: perché tu ci sei davvero necessario”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI VIGILIA NATALE E BUONE FESTE 2019! PENSIERI SPECIALI

Auguri di buona Vigilia di Natale e buone feste 2019! Mancano ormai poche ore al giorno più magico ed atteso dell’anno ma i festeggiamenti sono già iniziati nella giornata che lo precede. Cosa c’è di meglio che iniziare nel migliore dei modi con i nostri auguri speciali di Buone Feste? Facebook e Whatsapp, ormai da qualche ora sono invasi dai messaggi di chi augura a parenti ed amici il meglio per queste festività natalizie. Se vi siete ritrovati solo all’ultimo a secco di parole e non sapete proprio cosa scrivere sui classici biglietti di auguri da allegare ad un dono o da inviare attraverso i più moderni metodi, tra chat e social, ecco qualche idea che potrebbe tornare utile! “Che questa Vigilia di Natale infonda nel tuo cuore tanto amore ed allegria. Buone Feste”, “Buona Vigilia di Natale amico mio. Ti dedico un brindisi pieno di affetto ed entusiasmo” ed ancora “Che questa Vigilia di Natale sia piena di brio e amore. Auguri di Buone Feste”. Queste frasi potrebbero essere destinate ad un amico lontano, oppure a familiari che non trascorreranno con noi il giorno che precede il Santo Natale, ma ai quali vorremo comunque far sentire la nostra vicinanza.

AUGURI VIGILIA NATALE 2019 E BUONE FESTE: MESSAGGI VIA MAIL

Come poter scaldare il giorno della Vigilia di Natale 2019 dando il via ai nostri auguri di Buone Feste? Il modo migliore resta quello di destinare i nostri più sinceri pensieri di speranza alle persone alle quali vogliamo bene, magari con una frase che possa infondere loro forza e affetto in un giorno speciale da trascorrere con le persone che amiamo. Spesso però, le emozioni sono difficili da tirare fuori, ecco perchè di fronte ad un foglio bianco o ad una chat diventa difficile trovare le giuste parole da usare nel miglior modo possibile. Se siamo arrivati alla Vigilia senza essere riusciti a trovare il tempo da dedicare alla stesura di un messaggio da inviare via mail o Whatsapp al nostro datore di lavoro o ai colleghi, ecco l’occasione giusta! “Voglio augurarti in occasione della vigilia di Natale, giorno che precede una delle feste più belle dell’anno, di trascorrere giornate spensierate”, “Che queste vacanze possano farti il regalo migliore, amore e sincerità della tua famiglia!” ed ancora, “Il regalo più bello che possiamo farci è quello di essere sempre persone accoglienti e sorridenti”. Queste potrebbero essere delle frasi azzeccate da inviare ai nostri colleghi con i quali dividiamo buona parte delle nostre giornate. Una occasione speciale per inviare una mail diversa dal solito e in grado di scaldare il cuore in questi giorni di festa!



