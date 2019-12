Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa/ Come ci siamo conosciuti: il nostro “segreto”

Augusta Iannini è principalmente conosciuta per essere la moglie di Bruno Vespa uno dei volti più noti della TV italiana. Pochi in realtà sanno che la Iannini è una donna molto affermata nel suo settore. Nel 1977 è diventata magistrato e da allora ha ricoperto diversi incarichi che l’hanno tenuta molto impegnata: dal 1980 al 1983 è stata magistrato di sorveglianza per due plessi carcerari, poi ha ricoperto il ruolo di giudice istruttore presso il Tribunale di Roma e, alla fine, si è specializzata per i processi finanziari e per i reati contro la pubblica amministrazione. Come suo marito, il lavoro è sempre stato al primo posto, tanto che i figli sono cresciuti insieme alle baby sitter. Federico, ospite insieme al papà nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha più volte detto di aver sofferto tanto per la mancanza della mamma e del papà nei primi anni della sua vita. Ma le attenzioni verso i figli non sono mancate mai. È stata proprio lei a scoprire che il suo primogenito stava passando un brutto periodo, aiutandolo poi ad uscire dal tunnel della depressione.

Augusta Iannini e il matrimonio con Bruno Vespa: come si sono conosciuti?

Il loro amore dura da più di 40 anni ma il loro legame continua ad essere saldo come il primo giorno in cui si sono conosciuti. Bruno Vespa ha sposato la sua Augusta nel 1975 e dal loro matrimonio sono nati due figli maschi, Federico e Alessandro. Il segreto della loro relazione sta nel tenersi alla larga dai riflettori e dalle luci della ribalta. Infatti, sia per il ruolo delicato ricoperto dalla Iannini, sia per una volontà da parte di entrambi, la loro storia non è mai stata al centro del gossip e dei pettegolezzi che caratterizzano diversi personaggi dello spettacolo. In un’intervista, Bruno Vespa ha raccontato che entrambi hanno tante passioni diverse che condividono insieme e la loro vita non è mai monotona. Però la cosa che li unisce di più è il grande amore per i figli: Federico Vespa, il primogenito, è uno speaker radiofonico e giornalista sportivo, mentre Alessandro ha seguito le stesse orme della mamma diventando avvocato.

