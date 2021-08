Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa/ È un magistrato e gestisce la loro masseria

Bruno Vespa, noto giornalista e volto del programma Rai Porta a porta, è sposato dal 1975 con Augusta Iannini, magistrato originario dell’Aquila più giovane di lui di sei anni (Vespa è del ’44, mentre Augusta è del ’50). Insieme hanno avuto due figli, Federico e Alessandro, che hanno seguito le orme di entrambi i genitori (uno è giornalista e l’altro è avvocato). Augusta è stata per anni a capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia, oltre ad aver fatto parte dell’Autorità Garante della Privacy.

Poco si sa del suo matrimonio con Vespa: da sempre discreti, parlano raramente della loro relazione, preferendo concentrarsi su quello per cui tutti e due sono noti: la loro abilità professionale. Nel maggio 2021, Bruno e Augusta hanno espanso i loro affari aprendo un ristorante in Puglia, a Manduria, dove già gestivano una masseria abbastanza rinomata.

Il locale si chiama Santa Chiara a Li Reni e, insieme alla masseria, regala molte soddisfazioni ai suoi proprietari. “Non mi piace annoiarmi e in pensione mi sarei annoiata”, ha dichiarato Augusta in un’intervista del 26 maggio al Messaggero. Occuparmi della masseria ‘Li Reni’ e ora anche del ristorante ‘Santa Chiara’ che comunque ha una sua autonoma gestione mi piace molto. È anche una cosa che posso condividere con Bruno. La produzione di vino invece è una cosa soltanto sua”.

Tutti sanno, infatti, che Bruno Vespa si è dato alla produzione vitivinicola ormai da diverso tempo. È un’attività che porta avanti in parallelo con la conduzione del suo programma, Porta a porta, ancora ben lontano dal chiudere i battenti. Bruno infatti fa la spola tra Roma e Taranto, e delega Augusta alla gestione di molti aspetti ‘pratici’ della loro vita familiare e aziendale: “Qui in Puglia sono davvero molto simpatici, ma nonostante io sia sempre presente in cantiere, sblocca più una telefonata di Bruno che dieci mie richieste”, sorride la moglie.



