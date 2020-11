Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa/ “La nostra vita ricca di passioni e interessi”

Augusta Iannini è la moglie di Bruno Vespa, il giornalista e conduttore televisivo di Porta a Porta. Un amore importante quello che lega la donna al popolare volto della Rai: 40 anni di vita e matrimonio suggellato anche dalla nascita dei figli Federico e Alessandro. Ma chi è Augusta Ianni? Classe 1950, Augusta è un magistrato e durante la sua lunghissima e straordinaria carriera ha ricoperto il ruolo di giudice istruttore presso il Tribunale di Roma e Gip, giudice per le indagini preliminari. Non solo, la Iannini lavora anche per il Ministero della Giustizia e per il suo impegno verso la giustizia è stata anche omaggiata dal prestigioso riconoscimento Premio Bellisario per la Giustizia. Ma non finisce qui, visto che la moglie di Bruno Vespa è stata anche insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legion D’Onore e ricevuto il Minerva alla carriera. Un palmeres di primissimo livello quello della moglie di Bruno Vespa che, nonostante la grandissima professionista e fama, è sempre stata una donna poco incline alle luci dello spettacolo e della ribalta.

Augusta Iannini: “Con Bruno Vespa non ci annoiamo mai”

Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa, è una donna molto riservata e vive una vita lontano dal clamore medicato. La conferma arriva anche dai suoi profili social chiusi al pubblico, ma anche per aver rilasciato pochissime interviste alla stampa. In quelle rare occasioni in cui ha rilasciato qualche intervista, Augusta parlando del rapporto d’amore con Bruno Vespa ha dichiarato: “una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”. Stima e rispetto reciproco, ma anche una grande passione per il cinema e la montagna sono tra le cose che accomunano il giornalista della Rai e la magistrata che sono legati sentimentalmente da 40 anni. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli Federico e Alessandro che sono cresciuti dalla madre che per loro è stata un vero e proprio punto di riferimento ed ispirazione.



