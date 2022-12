Augusta Iannini, moglie Bruno Vespa/ “Una vita ricca di passioni e interessi”

Chi è Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa

Augusta Iannini è la moglie di Bruno Vespa. La donna, di professione magistrato, è legata al noto giornalista da tantissimi anni. I due, infatti, si sono conosciuti durate un incontro di affari ed è scattata la scintilla che li ha portati ad innamorarsi e sposarsi nel 1975. Dal loro amore sono nati due figli: Federico e Alessandro. Una storia d’amore che sia il magistrato che il giornalista hanno sempre tenuto ben lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. In rarissime occasioni i due hanno parlato del loro amore come quando la magistrato ha raccontato: “il nostro segreto? Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”.

La coppia vive a Roma, in zona Piazza di Spagna, ma da alcuni anni hanno comprato una masseria “Li Reni” a Manduria, in Puglia dove producono vino. A lei, il noto giornalista ha dedicato un vino come ha raccontato in una intervista a Il messaggero: “il vino “Donna Augusta” non è propriamente un regalo. Direi che è piuttosto un risarcimento. Augusta si è molto impegnata per la masseria. Si è trasferita in Puglia, a Manduria, per seguire i lavori. E poi, in tutti questi anni, aveva scelto i nomi dei vini, “Raccontami”, “Noi tre” dedicato a me e ai nostri figli, Alessandro e Federico, c’è persino un passito che porta il nome del nostro cane, “Zoe”. Per lei niente. Non era giusto”.

Augusta Iannini e Bruno Vespa: un grande amore

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Augusta Iannini e Bruno Vespa. I due sono legati da tantissimi anni e insieme hanno messo su anche una produzione di vini. Non solo, la magistrato gestisce anche un ristorante in Puglia: si tratta di Santa Chiara a Li Reni in località Manduria. ”

“Non mi piace annoiarmi e in pensione mi sarei annoiata”, ha dichiarato Augusta in un’intervista al Messaggero. “Occuparmi della masseria ‘Li Reni’ e ora anche del ristorante ‘Santa Chiara’ che comunque ha una sua autonoma gestione mi piace molto. È anche una cosa che posso condividere con Bruno. La produzione di vino invece è una cosa soltanto sua” – ha raccontato la donna.

