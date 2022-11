Augusta Iannini, moglie di Bruno vespa, chi è/ “Gestisco una masseria in Puglia”

Augusta Iannini chi è: biografia, carriera, vita privata

Augusta Iannini è un magistrato, nota per essere la moglie del giornalista di Porta a Porta Bruno Vespa. Nasce all’Aquila il 20 gennaio 1950, si laurea in giurisprudenza presso l’università La sapienza a Roma. Conseguiti gli studi diventa un’importante personalità del mondo giuridico. Tra il 1980 e il 1983 assume il titolo di magistrato di sorveglianza sulle carceri, successivamente lavora come istruttrice presso Tribunale di Roma.

Augusta Iannini ha conosciuto Bruno Vespa durante un incontro per affari; i due si sono innamorati e sposati nel 1975. La coppia ha avuto due figli Federico e Alessandro e ancora sono felicemente marito e moglie. Sia il magistrato che il giornalista non amano parlare della loro relazione, in quanto, risultano essere molto riservati.

Augusta Iannini chi è: l’amore per la viticultura e la gestione della masseria in Puglia

Augusta Iannini è appassionata di viticoltura, come il marito Bruno Vespa, e insieme si dedicano alla produzione di vini. A proposito di questo, il giornalista in un’intervista a Il Messaggero disse: “Il vino ‘Donna Augusta’ non è propriamente un regalo. Direi che è piuttosto un risarcimento. Augusta si è molto impegnata per la masseria. Si è trasferita in Puglia, a Manduria, per seguire i lavori. E poi, in tutti questi anni, aveva scelto i nomi dei vini, ‘Raccontami’, ‘Noi tre’ dedicato a me e ai nostri figli, Alessandro e Federico, c’è persino un passito che porta il nome del nostro cane, ‘Zoe’. Per lei niente. Non era giusto”.

Augusta Iannini, adesso gestisce una masseria e un ristorante in Puglia. Il locale si chiama Santa Chiara a Li Reni (Manduria): “Non mi piace annoiarmi e in pensione mi sarei annoiata”, ha dichiarato Augusta in un’intervista al Messaggero. “Occuparmi della masseria ‘Li Reni’ e ora anche del ristorante ‘Santa Chiara’ che comunque ha una sua autonoma gestione mi piace molto. È anche una cosa che posso condividere con Bruno. La produzione di vino invece è una cosa soltanto sua”.











