Augusta Montaruli, deputata alla Camera dal 2018 per Fratelli d’Italia nonché sottosegretaria di Stato al Ministero dal 2022 al 2023, è nata a Torino nel 1983 da genitori originari della Puglia. In passato la politica ha avuto una relazione con Maurizio Marrone, dirigente di Fratelli d’Italia nonché assessore regionale in Piemonte. Non sono molte le informazioni che abbiamo riguardo la loro vita privata: sappiamo che i due sono stati sposati per diverso tempo ma la loro relazione sarebbe terminata, secondo quanto emerge. I rapporti tra i due sarebbero però rimasti buoni. Augusta Montaruli, infatti, proprio di recente ha espresso solidarietà a Maurizio Marrone che aveva ricevuto delle minacce di morte.

“Alla fine di una giornata assurda con minacce di morte ad un esponente di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone, ed il tentativo di bloccare un convegno di federvita a Torino, la sinistra non ha detto una parola di condanna. Dai vertici locali fino a quelli nazionali tutti muti” ha scritto su Facebook Augusta Montaruli a ottobre. I rapporti tra i due sarebbero dunque di stima e affetto nonostante la separazione. Ad unirli, infatti, è anche l’appartenenza allo stesso gruppo politico.

Augusta Montaruli, la storia con l’ex marito Maurizio Marrone: “La stima resta”

“Il primo matrimonio risale al 2013. Quel giorno ho regalato a Giorgia Meloni degli orecchini che indossavo anche io” ha rivelato Augusta Montaruli a “Storie di donne al bivio” parlando del suo rapporto con la presidente del consiglio. Il marito era Maurizio Marrone: “Era stato il primo ragazzo e poi ci siamo sposati ma le cose non sono andate. È una persona fondamentale nella mia vita, ha condiviso con me e condivide ancora tantissime esperienze politiche ma anche di vita vissuta. Quando due persone si sono volute bene, l’amore resta e anche la stima reciproca”. Dunque, nonostante la loro storia sia terminata, resta un grande affetto.