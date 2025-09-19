Augusto Daolio, chi era il cantante dei Nomadi, scomparso nel 1992? È stato co-fondatore del gruppo insieme a Beppe Carletti

Fu Augusto Daolio, insieme a Beppe Carletti, a fondare il gruppo dei Nomadi nel 1963. Un’avventura nella musica che dura ancora oggi, dopo più di sessant’anni, quella della band, che negli anni si è rinnovata e ha visto cambiare tanti dei suoi interpreti, tra i quali purtroppo anche lo stesso Augusto, morto nel 1992. Augusto è stato il cantante e frontman dei Nomadi, nonché autore dei brani della band. Nonostante il suo impegno con i Nomadi, Daolio nel 1972, dunque dieci anni dopo aver fondato il gruppo, ha inciso un 45 giri da solista, “Una ragazza come tante”. Nello stesso anno, il gruppo ha inciso una canzone storica, che ancora oggi risuona nelle piazze: “Io vagabondo”. Brano simbolo dei Nomadi, fortemente voluto e sentito dallo stesso Augusto Daolio.

Augusto Daolio non è stato solamente un grande musicista e cantautore: nella sua vita, infatti, c’è stato spazio anche per l’arte. Il frontman dei Nomadi è stato infatti anche un pittore e disegnatore surrealista: nel 1991, Daolio ha esposto per la prima volta i suoi quadri in una mostra a Novellara, dove ancora oggi le sue opere vengono spesso esposte grazie al patrocinio dell’associazione “Augusto Per La Vita”, che venne fondata dopo la morte del grande cantante proprio dalla compagna Rosanna Fantuzzi.

Chi è Augusto Daolio: l’addio nel 1992 dopo una malattia

Augusto Daolio, fondatore e frontman dei Nomadi, è morto nel 1992. All’artista era stato diagnosticato un cancro ai polmoni a inizio anno, dopo aver visto peggiorare il suo stato di salute. Dopo la morte di un suo amico e collaboratore, Dante Pergreffi, lo stato di salute di Augusto è peggiorato, tanto da portarlo alla morte il 7 ottobre del 1992, neppure un anno dopo la diagnosi. Il frontman dei Nomadi è scomparso all’età di 45 anni e ancora oggi resta nel cuore di tutti i fan, profondamente innamorati della loro musica.