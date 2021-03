Augusto Sinagra, prof sbotta contro Rai/ “Grazie per censura!” e chiude collegamento

È durato poco l’intervento del professor Augusto Sinagra a Newsroom su RaiNews 24 ed è pure finito male. Il docente di diritto internazionale era stato invitato per discutere del passaporto vaccinale a cui sta lavorando l’Unione europea, ma il collegamento si è rivelato subito problematico. «Professori, guardi, io non so se anche a casa non la sentono bene, devo dire che io qui in studio ho qualche difficoltà a sentirla bene. Credo che ci sia un po’ un problema di collegamento», gli dice la conduttrice Chiara Paduano. Il professor Sinagra replica stizzito: «E che cosa devo fare? Che devo fare?».

Allora la giornalista chiarisce: «Chiaramente non è colpa sua, sono problemi di connessione. Questo non dipende da noi». Per provare ad ovviare al problema, gli chiede di rispondere sinteticamente alla sua domanda: «Le chiedo davvero in una frase: sarà recepibile questo passaporto vaccinale per gli Stati membri?». Ma la richiesta di Chiara Paduano è irricevibile per il professor Augusto Sinagra.

PROF SINAGRA SBOTTA E CHIUDE COLLEGAMENTO RAI

«Se vogliamo fare una discussione che abbia un senso, questi problemi non si riassumono con una frase, perché sarebbe superficiale», sbotta il professor Augusto Sinagra a Newsroom, il programma condotto da Chiara Paduano su RaiNews24. «Il problema va affrontato per quel che è e la soluzione non può essere in una frase. Lei non si aspetti che è una bellissima idea o una grandissima minch*ata, perché non è così che io ragiono», prosegue irritato il docente di diritto internazionale. Allora la giornalista prova a stemperare i toni: «Mi perdoni, non volevo assolutamente ridurre il discorso che comprendo essere davvero complicato, purtroppo il problema è legato alla connessione. Non riusciamo a sentirla bene».

Ma neppure questo basta, anzi si sente una voce parlare di «censura» della Rai e infatti il professor Augusto Sinagra subito coglie l’assist per replicare seccato: «Va bene, grazie per la censura». La conduttrice non fa in tempo a chiarirsi, perché il docente chiude in tronco il collegamento. «No, professore, non è censura, è davvero un problema di collegamento. Credo che anche da casa non si sentisse bene, io da qui avevo difficoltà a seguire il discorso del professore. Mi scuso, evidentemente non siamo riusciti a comprenderci». Clicca qui per video da Raiplay (da 30:30)



