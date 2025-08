Aulab, arriva in Italia la prima certificazione ufficiale per Web App Developer: un nuovo traguardo per la tech school del gruppo Multiversity

Aulab integra nel proprio corso il primo certificato per Web Developer, rilasciato da Certipass, ente riconosciuto da Accredia.

Nel panorama della formazione tech in Italia, questa certificazione è un aiuto concreto per chi desidera costruirsi un futuro professionale nel mondo digitale: al termine del corso e dopo il superamento dell’esame, gli studenti potranno disporre di una certificazione valida sia in ambito nazionale che internazionale, che attesta le competenze acquisite in tale ambito.

Con l’introduzione della certificazione Certipass, Aulab diventa la prima tech school in Italia a offrire questa opportunità direttamente all’interno del proprio corso, rendendolo più completo.

Questa attività implica il lavoro su strumenti che fanno parte della nostra quotidianità: e-commerce, app aziendali, portali pubblici, servizi cloud; è una professione dinamica, creativa, per la quale serve formazione aggiornata.

NUOVA CERTIFICAZIONE PER WEB DEVELOPER

Entrare in questo settore può rappresentare un’opportunità non solo per chi sta cercando un primo lavoro, ma anche per chi vuole reinventarsi professionalmente: che si parta da zero o si voglia cambiare rotta, Aulab propone un percorso che ora è ancora più riconoscibile grazie alla nuova certificazione. Questa novità arriva in una fase importante per Aulab, entrata a far parte del gruppo Multiversity, leader italiano nell’educazione digitale che forma talenti per un mercato tech in rapida evoluzione.

Peraltro, ora il mercato ha fame di professionisti del digitale: stando a quanto emerso il Rapporto Excelsior dell’anno scorso, realizzato da Unioncamere e ANPAL, sono oltre 90mila le figure IT richieste dalle imprese italiane nel breve termine. Tra i profili più ricercati ci sono Web Developer, Cybersecurity Specialist e AI Developer, quindi le competenze digitali (e green) si rivelano cruciali.

IL METODO AULAB

Lo stesso metodo di Aulab è certificato: ci si mette alla prova esercitazioni reali gradualmente più complesse per migliorare l’apprendimento, seguendo lezioni online, avendo a disposizione docenti per tutto il percorso; i progetti sono individuali e di gruppo, per acquisire competenze simili a quelle richieste dalle aziende.

Gli studenti prendono confidenza con strumenti e concetti fondamentali tramite gli esercizi, poi iniziano a cimentarsi con progetti complessi, infine consolidano le competenze, avvicinandosi al mondo del lavoro con un portfolio concreto.