La tech school – prima in Italia per iscrizioni – Aulab ha recentemente deciso di lanciare il suo primissimo corso digitale in UX e UI Design che permetterà agli aspiranti creativi digitali di apprendere tutti i fondamenti sul design digitale che sia anche pratico e facilmente accessibile per l’utente finale: un mercato – quello UX/UI Design – che è in fortissima crescita e che presto potrebbe superare i 9 miliari di dollari di valore in tutto il mondo con una crescita che Google stima potrebbe essere di oltre il 320% nell’arco dei soli prossimi cinque anni.

Social: 33% dei bambini under 7 ha un profilo/ Il 28% possiede un cellulare, l'83% un tablet

Ad introdurre a tutti i curiosi e potenziali iscritti il corso in UX e UI Design, Aulab ha deciso di organizzare per la giornata di mercoledì 2 aprile 2025 un webinar completamente gratuito – per il quale sarà comunque necessario l’accredito, ottenibili iscrivendosi su questa pagina – che vedrà la partecipazione dell’Head of Design & Experience di Ynap Samuele Grimandi: dalle 18:30 alle 20:00 i partecipanti verranno introdotti a temi come il product design, la user experience, il data-informed design e la user research che poi torneranno (ed ovviamente verranno approfonditi) nel cero e proprio corso.

Calendario scolastico 2025/ Super ponte di aprile, quando finisce la scuola a giugno: le date

Il corso UX e UI Design di Aulab: il programma tra lezioni, esercitazioni e progetti individuali

Complessivamente, il corso in UX e UI Design di Aulab prevederà un totale di 100 ore di formazione mutuate interamente online e con ripartizione part-time per permettere anche ai lavoratori di partecipare: alle lezioni frontali classiche live verranno accompagnati anche veri e propri laboratori, delle esercitazioni pratiche e dei progetti individuali da completare e consegnare; il tutto completato dal rilascio – alla fine dell’esperienza – di un attestato di partecipazione per chi avrà presentato il progetto finale, potenziale primo passo per un portfolio da presentare a HR e datori di lavori.

SCUOLA/ Apatici e senza coraggio, “eroi” zero: come bucare la bolla dei nostri adolescenti?

Il corso organizzato da Aulab partirà dai fondamenti di UX e UI Design, per poi approfondire anche il centrale tema dello user-centered design e dei processi di design thinking incentrati sulla user research centrale nel settore della navigazione intuitiva e pratica; mentre saranno inclusi anche sistemi ed applicativi come Figma (che permette di ottimizzare la navigazione sul web), Canva (che ottimizza il design anche grazie all’intelligenza artificiale) e Webflow (con il quale si possono programmare siti ed interfacce senza scrivere neppure una linea di codice); ma non mancheranno neppure i fondamenti dell’ottimizzazione SEO e della programmazione con i linguaggi HTML, CSS e Tailwind.