AULAB/ Parte domani la 5° edizione della Masterclass “Intelligenza Artificiale-Conversation e Prompt design”

Prende il via domani, alle ore 18.30, la quinta edizione della Masterclass “Intelligenza Artificiale – Conversation e Prompt design” di Aulab, la Coding Factory italiana che fa parte di Multiversity, il primo Gruppo di Education in Italia e il secondo in Europa con gli atenei digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma.

Riforma del voto in condotta/ Cosa cambia: debito con il 6, servizio sociale in caso di sospensioni lunghe

La prima lezione gratuita vedrà la partecipazione di esperti del settore che tratteranno diversi temi legati allo sviluppo dell’IA, dall’uso di Chat GPT a Midjourney fino ad arrivare agli assistenti vocali e ai chatbot avanzati.

Secondo l’ultima ricerca condotta da EY, Manpower Group e Sanoma Italia, il mercato del lavoro italiano sta cambiando radicalmente, spingendo le aziende ad adottare, in maniera sempre più diffusa, soluzioni di AI generativa. Per questo, entro il 2030, l’Intelligenza Artificiale rivoluzionerà 8 professioni su 10.

SCUOLA/ Open day, un "appuntamento" per Marmeladov e Graham Greene

La Masterclass di Aulab è pensata per studenti che desiderano approfondire le competenze in un settore in rapida espansione. Rivolta a figure professionali impegnate nel marketing e nella comunicazione, designer e sviluppatori di interfacce utente, esperti di User Experience (UX), copywriter e creatori di contenuti, social media manager, imprenditori o aspiranti startupper, la Masterclass rappresenta un’opportunità per muovere i primi passi nel mondo dell’Intelligenza Artificiale.

Il percorso formativo, della durata di 35 ore e svolto in modalità part-time interamente online, offre la possibilità di acquisire una profonda conoscenza delle interazioni “uomo-macchina” e della progettazione di conversazioni attraverso assistenti virtuali e prompt efficaci.

Torneo degli oratori, cancellata 28esima edizione/ "Colpa dei comportamenti beceri e maleducati degli adulti"

La mission di Aulab è aiutare i professionisti di oggi, e quelli del futuro, a cogliere il cambiamento, insegnando loro a valorizzare al meglio l’utilizzo dell’AI, per cogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e riuscire ad accordare la creatività con l’innovazione tecnologica. Durante le lezioni, i partecipanti avranno accesso a sessioni teoriche approfondite, esercitazioni pratiche e a un progetto finale estremamente qualificante: la creazione del proprio assistente virtuale “umano-artificiale”.

Gli studenti potranno, dunque, sperimentare sulla base del conversation design e sui principi di progettazione delle interfacce conversazionali, dedicando ampio spazio all’utilizzo avanzato degli strumenti di AI generativa, tra cui ChatGPT, Dall-e e Midjourney.

© RIPRODUZIONE RISERVATA