Aulla, crolla ponte Albiano Magra Sp70/ Video choc furgone coinvolto: rischio strage

Nell’Italia del coronavirus non va dimenticato che le opere infrastrutturali mancano da anni e quelle presenti sono spesso a forte rischio: capita così che un ponte crolla all’improvviso nella mattinata di mercoledì 8 aprile ad Aulla tra la Liguria e la Toscana, ancora una volta in quelle aree funestate per la tenuta del territorio. È crollato per la precisione il ponte di Albiano Magra, opera famosa per le diverse polemiche negli ultimi anni dopo che gli stessi automobilisti più volte avevano denunciato la presenza di forti crepe sulla strada: prima un fortissimo boato avvertito dalla popolazione, poi le campate del ponte che di colpo si afflosciano e crollano su se stesse.

Per fortuna il viadotto sul Magra è tutt’altro che simile al Ponte Morandi, per altezza e per imponenza della struttura e dunque dalle immagini si può scorgere come il ponte abbia praticamente creato un effetto “terremoto” con l’asfalto che in “saliscendi” si è spezzato in più tronconi. C’è un furgone coinvolto e rimasto incastrato nel mezzo del ponte, ma al momento non risultano feriti gravi o vittime in quella che avrebbe potuto però tranquillamente derubricarsi come ennesima strage.

CROLLA PONTE TRA LIGURIA E TOSCANA: RISCHIATA LA STRAGE

Secondo quanto riportato da Rai News24 un ferito ci sarebbe ed è l’autista del furgone ma non viene dato in gravi condizioni secondo le prime stime riportate dai media (trasportato in codice giallo all’ospedale di Massa Carrara): la paura invece per la gente è stata tanta, con una forte puzza di gas dopo il crollo del ponte e un boato enorme avvertito per decine di chilometri di distanza. Come spiega La Nazione, lo scorso novembre durante un’ondata fortissima di maltempo si era formata una vistosa crepa poi solo rattoppata suscitando molte polemiche sul web e sui cittadini di Aulla e Albiano Magra.

Il sopralluogo dell’Anas non provocò conseguenze particolari, con la circolazione poi ripresa senza alcuna limitazione al traffico sul ponte che unisce la Statale della Cisa con la provinciale di Albiano, la Sp70. Secondo quanto spiegato dal Tirreno, il furgone rosso è rimasto al centro del ponte in piedi, e il conducente seppur lievemente ferito sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

Crolla un ponte tra Albiano Magra e Aulla, al confine tra #Liguria e #Toscana. Poteva essere una strage. Fuga di gas in corso. Tutti i dettagli in diretta alle 14 in @TgrLiguria pic.twitter.com/ZDvkrb0Ype — Luca Ponzi (@luponzi) April 8, 2020





