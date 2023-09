Aumenti assegno unico 2024/ Fino a 150€ più: ma a chi spettano? (21 settembre 2023)

Gli aumenti dell’assegno unico per il 2024 saranno attuabili – almeno per il momento – per quei genitori che hanno un numero di figli (minimo), pari a tre.

Oltre agli attuali aumenti – come da Legge di Bilancio 2023 – per il prossimo anno, si prospetta un rialzo sulla base del numero dei figli. Approfondiamo di seguito, l’idea del Governo, che potrebbe trovar spazio nella prossima Legge di Bilancio. Chiaramente, come in ogni misura agevolativa, ci saranno dei criteri specifici da dover rispettare.

Aumenti assegno unico 2024: cosa possiamo aspettarci?

Gli aumenti dell’assegno unico nel 2024, sono quasi certi (come l’aggiunta dei 30€, novità recente). Per poter dar conferma, si attende la valutazione finale dell’esecutivo, che si baserà sui principi fino ad oggi adottati: numero dei figli, la loro età, condizioni del nucleo familiare ed eventuali disabilità.

Infatti, l’assegno unico viene garantito ai genitori che hanno dei figli a carico fino ai 21 anni di età, mentre per i figli con disabilità, non c’è numero specifico da dover rispettare.

Quanto agli aumenti, hanno già trovato spazio nel 2023, quando la Legge di Bilancio ha previsto un rialzo dell’importo pari al 50% rispetto all’importo percepito ordinariamente, ma soltanto nel caso in cui le famiglie avessero quattro o più figli a carico (con le stesse condizioni sopra indicate).

L’aumento (in misura uguale al 50%), troverebbe eccezione anche in quelle famiglie con figli a carico da uno a tre anni, ma soltanto se l’ISEE fosse massimo o inferiore a 43 mila euro.

Nel 2024, l’assegno unico potrebbe esser aumentato fino a 150 euro in più, per tutti quei nuclei familiari (che soddisfano i requisiti iniziali e di sempre), che hanno almeno due o tre figli a carico.

Inoltre, come decreto legislativo numero 230/2021, gli aumenti relativamente all’assegno unico del 2024, saranno soggetti alla rivalutazione del Governo, sulla base dell’andamento dell’inflazione.











