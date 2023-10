Aumento assegno unico 2024/ Fino a 190€ in più per queste famiglie

L’aumento dell’assegno unico del 2024 è la misura con cui il Governo vorrebbe agevolare quelle famiglie con i figli a carico, e che possano godere di una maggiorazione economica affinché possano sostenere i costi legati all’aumento e ai rincari globali causati dall’elevata inflazione.

I costi per far crescere i figli diventano sempre più elevati. E a causa dell’aumento dell’inflazione, la situazione diventa sempre più gravosa per tutte le famiglie, specialmente per quelle che hanno molti figli a carico. Infatti, un fattore determinante sarà proprio il numero dei bambini.

Aumento assegno unico 2024: quanto e a chi spetta?

L’aumento dell’assegno unico del 2024 potrebbe arrivare anche fino a 190€. Con la nuova Legge di Bilancio invece, è possibile godere del 50% in più per quelle famiglie aventi più di tre figli a proprio carico.

A differenza dell’assegno unico destinato fino ad oggi alle famiglie, per il 2024 l’importo verrà adeguato al tasso di inflazione. Ad oggi, la percentuale è stabilita al 5,3%, e se il tasso restasse lo stesso fino ad inizi del prossimo anno, l’importo dell’assegno unico potrebbe arrivare perfino fino a 199€ al mese per ciascun figlio.

Eugenia Maria Roccella, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, ha proposto di rivedere gli importi dell’assegno unico, nel caso in cui il numero dei figli a carico sia superiore e con costi impattanti per poter sostentare l’intero nucleo familiare.

Con questa misure, siamo quasi certi che potrebbe aumentare perfino la percentuale di natalità in Italia, dato che a causa delle difficoltà economiche e del lavoro precario, sempre meno coppie (soprattutto giovani) fanno dei figli.

Aumento assegno unico 2024 per il terzo figlio

L’aumento dell’assegno unico 2024 potrebbe coinvolgere e includere un bonus anche per il terzo figlio (a dire il vero potrebbe verificarsi un extra anche per il secondo). Al momento non sappiamo quale sarà l’incentivo, ma quasi sicuramente verrà pensato qualcosa.

Probabilmente potrebbe essere prevista una detrazione fiscale o un aumento in contanti (ovvero attribuito direttamente sull’assegno).











