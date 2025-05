Nonostante l’aumento delle assicurazioni auto 2025 i reclami da parte delle aziende estere e italiane non sono mancati. L’aspetto più trascurato riguarderebbe la sottoscrizione di polizze che non coprono – salvo pagando una tassa extra – dai danni per gli eventi calamitosi e atmosferici.

Soltanto l’anno scorso, nel 2024, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha evidenziato il 5,6% in più di reclami, per un totale di 113.537 lamentele per disservizi e danni non inclusi nelle polizze sottoscritte. Un fenomeno che come da rapporto Ivass, si è manifestato per il 4,3% per le imprese estere e il 5,8% per quelle italiane.

Aumento assicurazioni auto 2025 su “altri rami”

Continua l’aumento delle assicurazioni auto 2025 e come riferito dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni anche i reclami in altri rami relativi a sinistri di varia natura. Nello specifico, l’anno scorso si è visto un aumento di segnalazioni per danni causati da eventi atmosferici.

Negli ultimi anni infatti, il cambiamento climatico – soprattutto nel 2023 – ha causato una serie di danni per via di violenti temporali, forti grandinate e allagamenti per via delle frane.

Le compagnie assicurative – sempre dal rapporto Ivass – si evince che il 45% delle liquidazioni proviene dai sinistri stradali, il 41% da danni causati da eventi atmosferici e di “altra natura”, ed infine solo il 14% appartiene al settore “vita“.

Quanto agli esiti dei reclami sono stati pressoché deludenti: il 60% delle pratiche è stato respinto, l’8% circa, si è concluso positivamente ma con un’unica transazione, ed infine il 31,8% dei reclami era stato “approvato” ma soltanto in una prima fase.

Tuttavia, i tempi di risposta sono stati piuttosto celeri rispetto a quelli ordinari, infatti sia i rifiuti che le domande accettate hanno avuto un riscontro in 22 giorni (contro i 45 giorni normali).

Nonostante sia stato pubblicato ufficialmente il portale dell’arbitro assicurativo, attraverso cui si può far domanda per un ricorso, ancora il sito non è operativo, in quanto occorre attendere il provvedimento ufficiale dell’Ivass.