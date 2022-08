Aumento bollette luce e gas: cifre choc/ “A famiglia +1.231 euro rispetto al 2020”

Aumento bollette luce e gas: cosa è accaduto dal 2020 al 2022

Bollette luce e gas, arriva la stangata per le famiglie italiane. Se fino ad oggi gli aumenti in bolletta per il consumo di energia elettrica e gas erano apparsi molto evidenti per le tasche degli italiani, adesso arriva la conferma, alla luce delle cifre shock rese note da Assoutenti. Dallo studio sull’impatto dell’aumento delle tariffe energetiche per le tasche dei consumatori è emerso che rispetto al 2020 ogni famiglia si ritrova a pagare 1.231 euro in più solo per le bollette di luce e gas. In merito alla spesa dell’energia, questa è aumentata del +92,7% nel biennio 2021-2022.

Secondo i calcoli eseguiti dall’associazione, è emerso che nel 2020 in media ogni famiglia ha speso 785 euro per il gas e 542 euro per la luce, per un totale di 1.327 euro. Ma cosa è accaduto a distanza di appena 12 mesi? A partire dall’ultimo trimestre dell’anno, i forti aumenti hanno portato anche a far lievitare i costi delle bollette di luce e gas. Nel dettaglio, la bolletta del gas ha toccato quota 1.162 euro a famiglia, mentre quella della luce 802 euro, per un totale di 1.964 euro a famiglia. La situazione non è andata meglio nel nuovo anno. Il 2022, nonostante le misure del Governo, è stato caratterizzato da ulteriori rincari che hanno fatto salire la spesa complessiva a 2.558 euro a famiglia (1.516 euro per il gas, 1.042 euro per la luce).

Aumento bollette luce e gas, cifre choc: cosa dobbiamo aspettarci

Conti alla mano, l’aumento delle bollette di luce e gas, stando ai dati di Assoutenti, nel bienni 2021-2022 ogni nucleo ha pagato per le proprie utenze 1.231 euro in più rispetto al 2020 con un aumento del 92,7% (+731 per il gas, +500 euro per la luce). E non è ancora finita poiché il conto potrebbe aggravarsi ad ottobre in seguito all’aggiornamento delle tariffe per l’ultimo periodo dell’anno reso noto da Arera. Ma cosa dobbiamo aspettarci per il 2023? Le previsioni ad oggi sono tutt’altro che ottimistiche.

A renderlo noto è stato il presidente, Furio Truzzi, che ha precisato: “Gli analisti annunciano tensioni sulle quotazioni dell’energia che proseguiranno anche nel corso del nuovo anno. Considerando l’attuale andamento in forte rialzo dei prezzi di luce e gas, in assenza di un blocco nazionale o europeo delle tariffe e di interventi efficaci di contrasto, nel 2023 il conto per le forniture energetiche potrebbe raggiungere i 5.266 euro a famiglia: 3.052 euro per la bolletta del gas, 2.214 euro per quella della luce, con una crescita della spesa energetica del +300% rispetto al 2020”. La soluzione? Secondo Truzzi il Governo dovrebbe evitare a tutti i costi “il massacro che sta per abbattersi sulle tasche di consumatori e imprese, e deve reperire le risorse necessarie a contrastare il caro-bollette attraverso i 40 miliardi di euro di extra-profitti generati dalle società energetiche”.

