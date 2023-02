Aumento costi conti correnti/ In un mese 5,5 mln di persone hanno cambiato Banca: qual è la più conveniente?

Aumento conti correnti, la corsa per cambiare Banca…

Inutile dire come ormai tutto sia un salasso per gli italiani. Dal caro bollette, al caro benzina, all’aumento dei costi della spesa nei supermercati. E alla lista si aggiunge anche l’incremento dei costi sui conti correnti.

Tra il 2022 e il 2023 , secondo le stime riportate dall’associazione di consumatori Altroconsumo sulla base di un’analisi condotta sui principali istituti bancari, i correntisti si sono visti attribuire costi saliti all’8,65% per le operazioni allo sportello, e al 2% per quanto riguarda i conti correnti online.

Ogni utente può constatare i propri aumenti sulla base del “Riepilogo annuale delle spese” che la propria banca invia periodicamente ai propri clienti. Qui è possibile notare come le voci riguardanti i costi delle commissioni applicate ai movimenti dei clienti, il canone mensile e annuo del conto, le spese di liquidazione degli interessi e i costi della carta di debito o di credito siano sensibilmente aumentati. Senza contare anche i costi legati ai pagamenti PagoPa, cioè a tutte le tasse e ai bollettini riguardanti la Pubblica Amministrazione che, sebbene effettuabili anche agevolmente tramite l’Home Banking , non sono irrisori.

Conti correnti, come risparmiare

Alla luce di tutti questi aumenti, i correntisti stanno iniziando a guardarsi intorno, alla ricerca della banca che possa offrire loro condizioni contrattuali più convenienti in termini economici.

Il sito comparatore di prezzi Facile.it ha rilevato che solo tra la fine di gennaio e la prima settimana di febbraio già circa il 15% degli utenti, pari a 5,6 milioni di individui, ha cambiato istituto di credito proprio a seguito degli incrementi subìti dalla banca di provenienza.

Le variabili da tener conto per poter essere sicuri di imbattersi in un risparmio sono sicuramente quelle attinenti al canone e al tasso di interesse, senza dimenticare anche le commissioni legate ai bonifici, i costi del bancomat e quelli del carnet di assegni. Il tutto va ovviamente comparato in base alle proprie esigenze personali, senza dimenticare che, qualora si tendano a prediligere le operazioni online al posto del contante, essere titolari di un conto corrente online è sicuramente più conveniente rispetto alle altre tipologie di conti correnti.

