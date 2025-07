L'aumento dei libri di testo è un dato di fatto, e le soluzioni odierne per risparmiare sono sempre meno. Le associazioni nutrono preoccupazione.

Anche per quest’anno l’aumento libri di testo è un dato di fatto. A dirlo è stato il Ministero del Merito e dell’Istruzione dopo aver ricevuto dall’Associazione Italiana degli Editori i nuovi listini di prezzo. Per la scuola media l’incremento sul costo sarebbe dell’1,7%, mentre per le superiori l’1,8%.

Volendo guardare sarebbero incrementi “normali” e adeguati al tasso di inflazione registrato quest’anno dall’ISTAT, ovvero l’1,7%. Il problema sarebbe che l’Aie annualmente deve comunicare e stabilire il listino che resterà tale per tutto il periodo scolastico (senza poter subire variazioni di alcun tipo).

L’aumento dei libri di testo è causato dall’inflazione

L’aumento dei libri di testo delle scuole, dalle medie alle superiori, è influenzato dal tasso di inflazione, e purtroppo al momento non ci sarebbe nessun’altra soluzione se non le care e vecchie opzioni alternative all’acquisto del nuovo.

Il Presidente dell’Associazione Italiana degli Editori, Giorgio Riva, ha riferito che lo sforzo degli editori di contenere l’incremento dei listini dei libri è stato il massimo contributo da poter garantire alle famiglie. Ora occorre un aiuto da parte del Governo, proponendo – suggerisce il capo del gruppo educativo – le detrazioni fiscali e un sostentamento finanziario a chi soffre la povertà.

Il diritto allo studio andrebbe permesso a chiunque, indipendentemente dal suo ceto o ruolo all’interno della società in cui viviamo.

Anche il Presidente dei librai dell’Associazione di Confcommercio, Paolo Ambrosini, è d’accordo a garantire delle agevolazioni fiscali, dato che tutt’oggi gli editori ne risentono economicamente anche a causa del poco margine di guadagno.

Lo sconforto tra i giovani

Il gruppo degli studenti, iscritti anche loro nelle varie associazioni del settore, dimostrano preoccupazione e sconforto. L’acquisto dei libri a prezzi calmierati o comunque con la possibilità di detrarlo dalle tasse dovrebbe essere un must.

Anche quest’anno, Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Uds, dimostrerà il suo impegno nel promuovere e organizzare i mercatini dell’usato, sempre più resi complessi a causa dei continui aggiornamenti delle edizioni dei libri di testo.