L'aumento sulla pensione nel 2025 potrebbe arrivare "doppio", anche se la misura non riguarda chiunque.

C’è chi spera in un aumento per la pensione già dal 2025 e chi invece si è rassegnato all’idea di poter ricevere l’incremento esclusivamente in alcuni periodi dell’anno, o comunque in occasione di alcune misure straordinarie come la recente perequazione al 2,1%.

I mesi interessati al potenziale incremento sono due: a luglio l’arrivo della 14esima sul cedolino previdenziale (che però esclude diversi beneficiari), mentre nel mese di agosto si applicherà il risultato del conguaglio del 730.

A chi arriva il doppio aumento sulla pensione nel 2025?

Si parla – soltanto per qualcuno – di doppio incremento sulla pensione in arrivo nei due mesi estivi del 2025. A differenza della tredicesima mensilità, la quattordicesima è una somma aggiuntiva che viene riconosciuta soltanto in specifici casi: a chi ha già 64 anni e un reddito inferiore a 2 volte l’assegno sociale.

La 14esima è erogata ai pensionati (anche se il trattamento fosse di reversibilità), e a conti fatti interessa coloro che percepiscono 15.680 € annui (corrispondenti a più di 1.000 € al mese).

Tuttavia, gli importi possono variare in base alla propria situazione reddituale. Ad esempio, un pensionato che percepisce 1,5 volte meno rispetto all’assegno sociale, potrebbe ricevere un importo più elevato.

Tabella della 14esima su importi inferiori a 11.766,30 € annui

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma della 14esima Fino a massimo 15 anni di contributi Fino a massimo 18 anni di contributi 437,00 € Fra i 15 e massimo 25 anni di contributi Fra i 18 e massimo 28 anni di contributi 546,00 € Più di 25 anni di contributi Più di 28 anni di contributi 655,00 €

Tabella della 14esima su importi tra 11.766,30 € e 15.688,40 € annui

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma della 14esima Fino a massimo 15 anni di contributi Fino a massimo 18 anni di contributi 336,00 € Fra i 15 e massimo 25 anni di contributi Fra i 18 e massimo 28 anni di contributi 420,00 € Più di 25 anni di contributi Più di 28 anni di contributi 504,00 €

Per i redditi che superano le 2 volte l’assegno sociale, il rischio è che la maggiorazione sociale potrebbe azzerarsi, e ciò naturalmente accadrebbe al crescere del proprio cedolino pensionistico.

Il conguaglio del 730 del 2025

I pensionati che hanno compilato il nuovo 730 e lo hanno inoltrato entro il 20 giugno, hanno l’opportunità di poter ricevere i crediti emersi dal conguaglio. Se il riscontro fosse positivo, allora la maggiorazione sulla pensione arriverà nel mese di agosto.

Per chi invece non ha provveduto tempestivamente all’invio della dichiarazione, allora l’accredito slitterebbe a novembre.

