Aumento prezzi benzina e diesel: si torna sopra i 2 euro/ Rincaro dei carburanti a ridosso delle vacanze

Torna a salire il prezzo della benzina. Gli italiani, oltre all’inflazione, devono affrontare il rincaro dei carburanti. Secondo l’osservatorio Quotidiano Energia, ente gestito dal ministero dei Trasporti, si registra una nuova salita dei prezzi sulla rete carburanti. Sono infatti in aumento i prezzi medi di benzina e diesel: si tratta di rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori. Le quotazioni internazionali hanno chiuso venerdì ancora in leggera discesa, come spiega Il Tempo.

Secondo Quotidiano Energia, i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati al 16 luglio, mostrano un prezzo medio più alto. Quello della benzina in modalità self è 1,865 euro/litro (1,860 nella rilevazione precedente): i diversi marchi hanno prezzi compresi tra 1,855 e 1,879 euro/litro (no logo 1,848). Il prezzo medio del diesel self è 1,712 euro/litro (rispetto a 1,704), con le compagnie varie tra 1,696 e 1,726 euro/litro (no logo 1,695).

I prezzi medi per il servito

prezzi medi compresi tra 1,786 e 1,930 euro/litro (no logo 1,749). I prezzi praticati del Gpl sono registrati tra 0,715 e 0,737 euro/litro (no logo 0,696). Il prezzo medio del metano auto è tra 1,421 e 1,491 (no logo 1,441). Per quanto riguarda il servito, la benzina ha un prezzo medio praticato è 2,000 euro/litro (1,996 il dato precedente). I vari marchi hanno prezzi tra 1,939 e 2,079 euro/litro (no logo 1,900). La media del diesel servito è 1,852 euro/litro (contro 1,845), mentre le varie compagnie hannocompresi tra 1,786 e 1,930 euro/litro (no logo 1,749). I prezzi praticati del Gpl sono registrati tra 0,715 e 0,737 euro/litro (no logo 0,696). Il prezzo medio del metano auto è tra 1,421 e 1,491 (no logo 1,441). Ad influire sull’aumento del prezzo di benzina e diesel ci sarebbe anche il caldo. Infatti i consumi elettrici, spinti dai condizionatori, hanno toccato il record del 2023. Martedì 18 luglio sono stati toccati i 58,6 Gw, livello massimo per quest’anno secondo i dati elaborati da Terna, vicina al massimo storico di 60,5 Gw raggiunto nel luglio 2015. L’aumento dei prezzi di benzina e diesel coincide con le partenze di milioni di italiani per le vacanze estive. La stangata, dunque, sarà dura anche per chi ha programmato le partenze in auto in questi giorni.

