Aumento prezzi, spesa più cara del 7,7% e carrello “più leggero”/ Costi pasta choc

Su sollecitazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Benedetto Mineo, capo della Commissione di allerta rapida sui prezzi, si riunirà giovedì 11 a Palazzo Piacentini e discuterà proprio del caro-pasta. Il secondo tema da discutere, probabilmente, il latte e i derivati: anche in questo caso, come sottolinea il Messaggero, i prezzi della materia prima sono scesi. Infatti, dopo gli aumenti del 2022, da novembre il latte è in calo: secondo il Link Market Observatory della Commissione Europea, -9% a marzo.

Assoutenti ha calcolato una maggiore spesa per formaggi, latticini e uova per una famiglia composta da 4 persone pari a 194 euro all’anno. Preoccupano anche i prezzi degli ortaggi: a marzo, nei mercati all’ingrosso, le melanzane sono state meno care del 44,3%, i cavolfiori del 34%, le zucchine del 32,2%, i carciofi del 27,6%, gli spinaci del 23,3%, i broccoli del 21%, le bietole del 19,1%,i peperoni del 15,6%. Eppure, al dettaglio i prezzi non sono cambiati: sono come i precedenti o in molti casi anche più alti. C’è chi dà la colpa all’inflazione, chi alla siccità, ma in realtà all’ingrosso i prezzi sono diminuiti. Il maltempo, invece, ha influito sui rincari di asparagi (+56,1%), cipolle (+40,3%) e patate (+14,7%), come sottolinea Il Messaggero.

Biden: "Apriamo le frontiere con il Messico"/ L'indice di gradimento cala a picco