Aumento stipendi 2023/ Taglio del cuneo fiscale dal 2% al 3%: chi ne godrà?

L’aumento degli stipendi nel 2023 sarà alimentato dal taglio del cuneo fiscale. Il Governo Meloni ha voluto apportare qualche modifica a quella che era stata la decisione del Governo Draghi: ridurre gli effetti della tassazione dall’1% fino a massimo il 2% (in alcuni casi si arriva perfino al 3%).

La Legge in atto non è valida per chiunque. Infatti, coloro che potranno usufruire del taglio del cuneo fiscale del 3% (e conseguente aumento del salario mensile), sono i percettori di reddito da 10.000€ fino a 25.000€. Mentre la decontribuzione passa al 2% per chi percepisce dai 27.500€ fino a 35.000€.

Aumento stipendi 2023: cosa prevede il maxi emendamento

L’aumento degli stipendi nel 2023 è stato agevolato dal taglio del cuneo fiscale imposto dal Governo Meloni. Grazie a questo maxi emendamento – come si evince dai dati ISTAT – i lavoratori coinvolti nella riduzione del pressing fiscale, saranno 15,4 milioni di dipendenti (4,2 milioni sono sotto la soglia dei 7.500€).

Ecco chi saranno i destinatari dell’aumento di stipendi del 2023 con taglio del cuneo fiscale al 3%, in base alla soglia reddituale annuale prevista:

10.000€ Annui: aumento mensile di 19,25€ e 231€ annui. 12.500€ Annui: aumento mensile di 24,06€ e 288,75€ annui. 15.000€ Annui: aumento mensile di 28,88€ e 346,50€ annui. 17.500€ Annui: aumento mensile di 28,81€ e 345,69€ annui. 20.000€ Annui: aumento mensile di 32,92€ e 395,08€ annui. 22.500€ Annui: aumento mensile di 37,04€ e 444,46€ annui. 25.000€ Annui: aumento mensile di 41,15€ e 493,85€ annui.

Mentre, la decontribuzione passa al 2% nel caso di redditi superiori a quelli sopra esposti, ovvero:

27.500€ Annui : aumento mensile di 30,18€ e 362,15€ annui.

: aumento mensile di 30,18€ e 362,15€ annui. 30.000€ Annui : aumento mensile di 32,92€ e 395,08€ annui.

: aumento mensile di 32,92€ e 395,08€ annui. 32.500€ Annui : aumento mensile di 30,51€ e 366,07€ annui.

: aumento mensile di 30,51€ e 366,07€ annui. 35.500€ Annui: aumento mensile di 32,85€ e 394,23€ annui.

Il vantaggio più grande del nuovo emendamento pubblicato dal Governo, è certamente quello che riguarda e coinvolge i lavoratori che percepiscono dai 17.500€ ai 25.000€. Il risparmio più grosso si nota alla fine dell’anno, quando accantonando la cifra maggiorata sul salario mensile, è possibile pagarsi spese che prima non sarebbe stato possibile sostenere.

