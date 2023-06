Aumento stipendi docenti, circa 120 euro in più al mese/ In campo risorse pari a 442 milioni

Dopo mesi di discussione con i sindacati, il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha reso nota la proposta discussa con le parti sociali di utilizzo degli ulteriori 442 milioni a disposizione per l’aumento degli stipendi dei docenti. A fine 2022 era stato ottenuto un aumento medio lordo mensile per 13 mensilità per tutto il comparto pari a 98 euro. Dunque, per gli 850mila docenti, gli incrementi medi lordi erano arrivati a 101 euro al mese in media. Inoltre lo scorso anno sono stati anche erogati gli arretrati per 2.362,49 euro medi per tutto il personale della scuola: parliamo di 2.450 euro medi per gli insegnanti. STEM4SUD/ Savion (Google): da Napoli cerchiamo gli "Einstein perduti"

Le nuove risorse, pari a 442 milioni, sommano gli 85 milioni di residui contrattuali ai 220 milioni per la valorizzazione dei docenti sbloccati da Valditara. Oltre a questi ci sono i 100 milioni concordati con i sindacati e i restanti 37 milioni per la revisione dell’ordinamento professionale del personale tecnico-amministrativo (Ata). L’Aran ha proposto un incremento medio di 13,90 euro mensili per i docenti, un incremento medio di 8,37 euro mensili per il personale Ata, un incremento medio di 49 euro mensili per 13 mensilità sull’indennità di funzione per i Dsga, una tantum di 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per gli Ata, come spiega Il Sole 24 Ore. SCUOLA/ Media unica, dopo 60 anni "l'anello debole" chiede una riforma Nuovo aumento dopo quello dei mesi scorsi