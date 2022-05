Aumento stipendi statali 2022/ Importi e problemi contrattuali: cosa c’è da sapere

Dopo le voci di corridoio riguardo l’aumento degli stipendi statali 2022, fortunatamente si fa più chiarezza sulla vicenda. Innanzitutto, tale variazione non è prevista per tutti i lavoratori assunti nella PA.

Coloro che beneficeranno dello scatto in busta paga sono gli impiegati assunti nel reparto “funzioni centrali“, così come è stato previsto anticipatamente in data 5 gennaio dell’anno 2022.

A distanza di mesi è stato il Ministro Brunetta Renato a confermare l’arrivo dell’aumento dello stipendio statale per il 2022. Di seguito, scopriamo a quanto ammontano gli aumenti di cui tanto si parla da tempo.

Aumento stipendi statali 2022: cosa succede attorno ai contratti?

Prima di parlare di aumento degli stipendi statali per il 2022, occorre far chiarezza sulla situazione che sta avvenendo per quel che riguarda i contratti dei dipendenti pubblici scaduti.

Il Governo Draghi sta facendo in modo che i dipendenti delle Funzioni centrali, possano firmare il rinnovo tempestivamente, in modo tale che successivamente non ci siano problemi burocratici.

Tale restrizione/impedimento, ha fatto sì – d’altronde come la maggior parte degli iter burocratici italiani – che l’aumento deli stipendi statali nel 2022 slittasse al mese di giugno, anziché maggio come si era pensato.

Lo scatto maggiorato in busta paga si aggira su importi non esosi, le cui cifre partono da 63 euro fino ad un massimo di 117 euro mensili (le somme di denaro sono al lordo delle tasse).

La stessa legge vale per polizia e forze armate, i cui contratti scaduti non avendo alcuna valenza legislativa, li costringe ad aspettarsi l’aumento di stipendio per il mese di giugno.

Oltre all’aumento degli stipendi statali, una nota va espressa per il personale scolastico che avrebbe dovuto avere una somma aggiuntiva alla busta paga già da qualche mese.

Lo scontro al momento tra Sindacati e Governo Draghi è molto acceso, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Mario Draghi, crede che un aumento da riservare alla sezione PA del personale scolastico, possa togliere fondi e arrecare danni economici a tutto il resto del personale.

