Aumento stipendio dipendenti pubblici/ Quanto si trova in busta paga? (8 agosto 2023)

Con un messaggio INPS, l’ente ha comunicato un aumento di stipendio dei dipendenti pubblici in riferimento a pochi “eletti”. Nella fattispecie, così come preannunciato, si fa riferimento agli impiegati pubblici, grazie all’elemento perequativo riconosciuto con il rinnovo di contratto 2016-2018 che farà fede ai fini del TFR/TFS.

La novità va attribuita all’ultimo rinnovo di contratto, con riferimento al triennio che va dal 2019 al 2021, dove l’elemento perequativo è stato inglobato dentro “lo stipendio tabellare“. Sicuramente l’incremento sarà lieve, ma è importante che i futuri pensionati potranno averlo.

Aumento stipendio dipendenti pubblici: come l’elemento perequativo fa la differenza

L’aumento di stipendio dei dipendenti pubblici viene favorito proprio grazie all’elemento perequativo, che è stato separato dallo stipendio tabellare, motivo per cui i futuri pensionati potranno godere di un rialzo nel cedolino e con conseguente importo maggiorato in busta paga (grazie all’effetto del taglio del cuneo fiscale).

I dipendenti impiegati nel settore pubblico che potranno godere di questi benefit, sono gli stessi che svolgono l’attività nei seguenti comparti:

Funzioni centrali;

Istruzione e ricerca;

Funzioni locali;

Sanità.

L’aumento in busta paga – come accennato – sarà lieve, ottenendo un rialzo che parte dai 20 euro fino ad arrivare a 30 euro al mese. Sommando l’importo maggiorato è possibile comprendere come annualmente e moltiplicato nel tempo, si possa ottenere una cifra interessante.

Visto che l’elemento perequativo si distingue dalla retribuzione, quest’ultimo non sarà considerato nella Quota A di pensione dei dipendenti pubblici, ovvero la stessa che è considerabile come base annua maggiorabile del 18%.

Va anche detto che l’aumento di stipendio dei dipendenti pubblici si differenzia in base al periodo e al comparto dell’attività di riferimento:

Dal 1° luglio 2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali ;

per il personale del comparto ; Dal 1° febbraio 2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca ;

per il personale del comparto ; Dal 1° gennaio 2023 per il personale del comparto Funzioni Locali ;

per il personale del comparto ; Dal 1° dicembre 2022 per il personale del comparto Sanità.

